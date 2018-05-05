«Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич на выставке СМИ в Беларуси: видеофакт

Новости Беларуси. В преддверии закрытия форума ее посетила и новоиспеченная обладательница титула «Мисс Беларусь» Мария Василевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девушка призналась, что с детства мечтала стать телеведущей. А сегодня сразу несколько телеканалов проводили кастинги, что примечательно – не только среди взрослых. Последние тенденции: СМИ все чаще ориентируются на молодежь и выходят на просторы всемирной паутины.

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