«Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич на выставке СМИ в Беларуси: видеофакт

Новости Беларуси. В преддверии закрытия форума ее посетила и новоиспеченная обладательница титула «Мисс Беларусь» Мария Василевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
20-летняя минчанка стала Мисс Беларусь-2018. Что известно о красавице
Новости Беларуси. В преддверии закрытия форума ее посетила и новоиспеченная обладательница титула «Мисс Беларусь» Мария Василевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
20-летняя минчанка стала Мисс Беларусь-2018. Что известно о красавице
Девушка призналась, что с детства мечтала стать телеведущей. А сегодня сразу несколько телеканалов проводили кастинги, что примечательно – не только среди взрослых. Последние тенденции: СМИ все чаще ориентируются на молодежь и выходят на просторы всемирной паутины.
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