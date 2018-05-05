Дважды приговорённый к смерти: воспоминания 94-летнего ветерана ВОВ из Бреста
Новости Беларуси. Герой нашего следующего сюжета знает, что такое настоящая война, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эдуард Зимовец из Бреста. Его переживаний хватило бы на несколько жизней. Подпольщик дважды был приговорен к смертной казни. Он до сих пор помнит детали каждого события, точные даты и имена тех, с кем вместе завоевывал победу. Наш коллега Петр Бутрим встретился с человеком-легендой.
Эдуард Зимовец, участник Великой Отечественной войны:
Ну вот, мои первые послевоенные фотографии. Это мне сейчас прислали, школа отмечала 20-летие.
В руках у Эдуарда Зимовца чаще бывают послевоенные фото – того времени, когда он только начал работать сельским учителем. Во время войны, говорит, было не до снимков – остаться бы живым.
Петр Бутрим, СТВ:
А вот на грани еще совсем молодой паренек бывал регулярно. Немцы дважды приговорили его к смертной казни – с пометкой в личной карточке «особо опасен для Рейха».
Шел 1943 год.
Эдуард Зимовец:
Приговорили – все, ты смертник. Тебя будут посылать на работы опасные, со смертью. Например, копать бомбы замедленного действия. Вот я два месяца копал бомбы замедленного действия.
И в это же время, находясь в стенах концлагеря, продолжал вести отчаянную борьбу с фашизмом. По сути, задачу поставил для себя самостоятельно – спасти как можно больше таких же несчастных узников.
Эдуард Зимовец:
Потому что день и ночь работала газовая камера и крематорий. В крематории было четыре стационарные печи и четыре передвижные.
Но и в этом случае смерть чудом прошла стороной. Подпольщик не сомневается: о тех страшных и жестоких событиях можно снять не один фильм. А еще важно успеть пересказать о них правнукам, своим и не только, из первых уст.
А что вам больше всего запомнилось?
Эдуард Зимовец:
Больше всего запомнилось, что мы остались живы.
Пятиклассники Влад и Даник не забывают о ветеранах не только в начале мая. И уже понимают: историю можно изучать не только по книгам.
Даниил Махарджан, ученик 5-го класса:
Испытываешь волнение, переживание на тех моментах, когда рассказывает человек, который побывал уже на войне. Чувствуешь, как будто бы сам там был.
Эдуарду Зимовцу недавно стукнуло 94. Он по памяти и в деталях пересказывает все, что было 75 лет назад, а совсем недавно купил себе ноутбук, чтобы учиться новому и общаться с друзьями.
Эдуард Зимовец:
Я учусь, да, и не стесняюсь никому сказать об этом.
А еще любит выходить на балкон – с высоты вспоминать, каким был Брест сразу после войны, и подкармливать пшеницей птицу мира.
Эдуард Зимовец:
Как в песне поется: «Солдатской крови отдано сполна за этот мир…»