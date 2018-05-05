Дважды приговорённый к смерти: воспоминания 94-летнего ветерана ВОВ из Бреста

Новости Беларуси. Герой нашего следующего сюжета знает, что такое настоящая война, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эдуард Зимовец из Бреста. Его переживаний хватило бы на несколько жизней. Подпольщик дважды был приговорен к смертной казни. Он до сих пор помнит детали каждого события, точные даты и имена тех, с кем вместе завоевывал победу. Наш коллега Петр Бутрим встретился с человеком-легендой.

Эдуард Зимовец, участник Великой Отечественной войны:

Ну вот, мои первые послевоенные фотографии. Это мне сейчас прислали, школа отмечала 20-летие.

В руках у Эдуарда Зимовца чаще бывают послевоенные фото – того времени, когда он только начал работать сельским учителем. Во время войны, говорит, было не до снимков – остаться бы живым.

Петр Бутрим, СТВ:

А вот на грани еще совсем молодой паренек бывал регулярно. Немцы дважды приговорили его к смертной казни – с пометкой в личной карточке «особо опасен для Рейха». Шел 1943 год.

Эдуард Зимовец:

Приговорили – все, ты смертник. Тебя будут посылать на работы опасные, со смертью. Например, копать бомбы замедленного действия. Вот я два месяца копал бомбы замедленного действия. И в это же время, находясь в стенах концлагеря, продолжал вести отчаянную борьбу с фашизмом. По сути, задачу поставил для себя самостоятельно – спасти как можно больше таких же несчастных узников.

Эдуард Зимовец:

Потому что день и ночь работала газовая камера и крематорий. В крематории было четыре стационарные печи и четыре передвижные.

Но и в этом случае смерть чудом прошла стороной. Подпольщик не сомневается: о тех страшных и жестоких событиях можно снять не один фильм. А еще важно успеть пересказать о них правнукам, своим и не только, из первых уст.

А что вам больше всего запомнилось? Эдуард Зимовец:

Больше всего запомнилось, что мы остались живы. Пятиклассники Влад и Даник не забывают о ветеранах не только в начале мая. И уже понимают: историю можно изучать не только по книгам.

Даниил Махарджан, ученик 5-го класса:

Испытываешь волнение, переживание на тех моментах, когда рассказывает человек, который побывал уже на войне. Чувствуешь, как будто бы сам там был.

Эдуарду Зимовцу недавно стукнуло 94. Он по памяти и в деталях пересказывает все, что было 75 лет назад, а совсем недавно купил себе ноутбук, чтобы учиться новому и общаться с друзьями.

Эдуард Зимовец:

Я учусь, да, и не стесняюсь никому сказать об этом.

А еще любит выходить на балкон – с высоты вспоминать, каким был Брест сразу после войны, и подкармливать пшеницей птицу мира.