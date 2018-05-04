Финал «Мисс Беларусь-2018». Что происходило за кулисами шоу

Новости Беларуси. Национальный конкурс «Мисс Беларусь-2018»: в эти минуты в столичном Дворце спорта выбирают самую красивую девушку страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выбор сложный – 30 прекрасных во всех отношениях финалисток. «Мисс Беларусь» не просто титул, победительница фактически представляет лицо нации. Поэтому главная красавица должна соединять в себе духовность, интеллект, креативность и доброту. Так что жюри обращают внимание не только на внешность.

Мария Прашкович, финалистка XI национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2018»:

Это просто мечта детства моя, вы что! Это очень круто, потому что 30 девочек, со всей Беларуси выбрали самых красивых. Достойны только самые лучшие, и у нас девочки тут все самые лучшие, самые красивые, у каждой своя изюминка.

Ксения Весельская, финалистка XI национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2018»:

Наверняка у девушки, которая получит этот высокий титул – мисс Беларусь, первая вице-мисс, вторая, мне кажется, у нее будет огромная возможность привлечь внимание к определенным темам. А тем у нас много – например, бездомные животные.