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XXII международная выставка «СМИ в Беларуси» завершилась

05 мая 2018 14:33
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Новости Беларуси. Тысячу квадратных метров крупнейшего выставочного павильона страны на протяжении трех дней делили четыре сотни средств массовой информации из 8 стран. Самой многочисленной стала делегация из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

XXII международная выставка «СМИ в Беларуси» завершилась-1

Журналисты и ведущие в режиме нон-стоп презентовали свои проекты, демонстрировали последние достижения и даже разыскивали новые лица среди гостей выставки.

XXII международная выставка «СМИ в Беларуси» завершилась-4

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Мне прыемна назіраць развіццё тых рэгіянальных медыйных праектаў, якія цесным чынам спалучаны з работай у сацыяльных сетках, у інтэрнэце. Гуманізацыя, духоўнае, маральнае выхаванне грамадства залежыць ад таго, наколькі ўважлівае грамадства да слова, да зместу мастацкага слова, да ўжывання яго ў грамадскім сацыяльным жыцці.

«Пробовать стоит абсолютно каждому»: на выставке СМИ в Минске прошла презентация «Живой классики-2018»

# Выставка СМИ в Беларуси # общество # Александр Карлюкевич # Фотофакт

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