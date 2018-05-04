Как выбирали самую красивую девушку Беларуси. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Больше 100 кастингов, 700 участниц и, наконец, 30 самых красивых девушек со всех уголков страны в финале «Мисс Беларусь-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы добиться такой синхронности и отточить движения, девушки три недели жили как настоящие звезды большого подиума. Каждый день был расписан по минутам: работали с лучшими хореографами, модельерами и фотографами страны, без преувеличения намотали по сцене сотни километров на репетициях.

«Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич: это большая заслуга моих родителей – мое нахождение на этой сцене Самой красивой традиции суверенной Беларуси уже 20 лет. Впервые первую красавицу страны выбрали в 1998 году. Состав участниц на этот раз сильный как никогда, подчеркивают организаторы. А еще дружелюбный и интеллектуальный.

Сегодня поддержать конкурсанток в финале национального конкурса пришел и Президент. Финал «Мисс Беларусь-2018». Поддержать участниц приехал Президент Беларуси

Основатель одного из самых престижных конкурсов красоты Miss Supranational констатирует: уровень национального конкурса растет. И белорусская красота востребована на мировых подиумах.

Герхард Пашутка фон Лепински: «Белоруски, на мой взгляд, самые красивые в мире» Каждое дефиле – мини-спектакль, хореографические номера в тренде международных конкурсов красоты. Концепция шоу – четыре стихии на сцене. В какой из девушек гармонично сочетаются все, та и победит. Жюри было непросто.

Пока мы делали ставки, победит ли блондинка или брюнетка, конкурсантки сошлись во мнении, что корона увенчает самую достойную девушку – и непременно с добрым сердцем.

Белорусские звезды специально для конкурса приготовили несколько премьер. Так, дефиле в купальниках в преддверии вторых Европейских игр приобрело спортивный колорит под песню «Болеем за наших».