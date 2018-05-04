Жюри о том, как выбирают «Мисс Беларусь-2018»

Герхард Пашутка фон Лепински, основатель и продюсер конкурса Miss Supranational:

Я не первый раз в Минске. Бывал и на «Мисс Беларусь» и, конечно, на Miss Supranational здесь же. Белоруски, на мой взгляд, самые красивые в мире. Куда бы ни пошел – в ресторан, просто на улицу – везде красотки. Ну а самую красивую мы выберем сегодня вечером. И от многих факторов зависит, какая же из девушек сегодня победит.