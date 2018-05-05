20-летняя минчанка стала Мисс Беларусь-2018. Что известно о красавице

Новости Беларуси. 4 мая в Минске прошёл финал конкурса «Мисс Беларусь-2018». Победительницей стала минчанка Мария Василевич. Теперь 20-летняя красавица представит страну на конкурсе «Мисс мира». Мы собрали несколько интересных фактов о новоиспечённой Мисс Беларусь. «Мисс Беларусь-2018» стала минчанка Мария Василевич

Фото: instagram.com/by_vasilevich

Учится в БГЭУ. После окончания конкурса красоты Марии предстоит вернуться к повседневным делам, одно из которых – написание диплома. Чтобы закончить университет, девушке в июле предстоит защитить диплом. Также Василевич думает о поступлении на заочное отделение в магистратуру. Умеет говорить без лишней скромности. На вопрос «что может сделать вас счастливой?», Мария ответила прямо: «Да любая мелочь. Солнечное утро, улыбка моих племянников, корона «Мисс Беларусь»...». С ней безопаснее летать в самолёте. Предметом гордости Василевич является её умение пилотировать самолёт. Так что если один из пилотов окажется не в силах завершить полёт, Мисс Беларусь-2018 придёт пассажирам на помощь.

Фото: instagram.com/by_vasilevich

Кем хочет работать. Как и многие участницы конкурсов красоты, 20-летняя победительница в дальнейшем хочет стать телеведущей. А поскольку девушка свободно владеет белорусским языком, у неё есть неплохие шансы проявить себя в этой сфере деятельности. Жюри о том, как выбирают «Мисс Беларусь-2018» Умеет рисовать. Примеры рисунков Марии можно увидеть на её страничке в Instagram. Одну из таких публикаций она подписала: «Несказанно приятно вновь возвращаться к, казалось, давно забытому делу».

Фото: instagram.com/by_vasilevich

Что пишет в Instagram. Например, благодарности и поздравления. «20-летний ребёнок. Спасибо всем за поздравления», «С Новым годом! И пусть нас во всём окружает любовь». Цитаты. «Мимолетность – скорбная участь всего прекрасного», «Если Вы хотите иметь то, что никогда не имели, делайте то, что никогда не делали».

Фото: instagram.com/by_vasilevich

Делится своими мыслями. «Отчего люди любят путешествовать? Возможность убежать от рутины? Проверить себя? Получить новые знания или обрести новые знакомства? Для меня это способ расширить своё сознание, стать более гибкой в своих убеждениях и поведении. Именно в новых местах обостряется ощущение давно забытого детского любопытства, которое так необходимо для развития. Поехали!». Финал «Мисс Беларусь-2018». Что происходило за кулисами шоу

Фото: instagram.com/by_vasilevich

И, конечно, шутки. «В определенный момент каждый человек сталкивается с необходимостью сделать выбор. И вот тут-то начинается: изучить альтернативные варианты, взвесить все «за» и «против», советы друзей... Особенно, если это выбор фотографии. Так что не обессудьте».

Фото: instagram.com/by_vasilevich

Свою победу посвятила родителям. «Самой главной опорой всегда были и остаются мои родители. Я их очень люблю. Я думаю, это большая их заслуга – моё нахождение на этой сцене, моя победа здесь. Я посвящаю победу им», – рассказала Мария после конкурса. «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич: это большая заслуга моих родителей – моё нахождение на этой сцене Есть ли парень? На этот вопрос девушка ответила уклончиво. По её словам, в ближайшие два года, как того требует статус победительницы конкурса красоты, она легко сможет обойтись без замужества.

Фото: instagram.com/by_vasilevich