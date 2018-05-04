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Владимир Пресняков на «Мисс Беларусь-2018»: Красоту белорусок оцениваю прежде всего по жене

04 мая 2018 20:22
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Новости Беларуси. Пока жюри «Мисс Беларусь-2018» делало непростой выбор, Владимир Пресняков признался: его белорусская красота покорила давно и бесповоротно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Пресняков на «Мисс Беларусь-2018»: Красоту белорусок оцениваю прежде всего по жене-1

Владимир Пресняков, заслуженный артист России:
Красоту белорусскую я оцениваю, конечно, по своей жене, прежде всего. Она будет у меня на первом месте. Действительно, девочки все… Не важно же быть просто красивой, надо быть остроумной, иметь много юмора.

«Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич: это большая заслуга моих родителей – мое нахождение на этой сцене

# Мисс мира # общество # Владимир Пресняков # Фотофакт

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