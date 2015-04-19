Мир ждет появления королевского ребенка: герцогиня Кейт Миддлтон готовится к родам

Новости Великобритании. Весь мир затаился в ожидании рождения принца или принцессы Великобритании. По прогнозам, 33-летняя герцогиня Кейт Миддлтон, супруга герцога Уильяма, уже в начале следующей недели родит второго ребенка. Первенец пары, принц Джордж, появился на свет 22 июля 2013 года. Он занимает третье место в линии наследования британского престола после своего отца.

8 сентября 2014 года Кенсингтонский дворец сообщил о том, что герцогиня Кембриджская беременна вторым ребенком. Как и в случае с первой беременностью, новость была объявлена раньше 3-месячного срока. Это связано с тем, что у герцогини наблюдался острый токсикоз и она была вынуждена отменить ряд дипломатических поездок.

Второй ребенок пары появится на свет там же, где и принц Джордж – в частном корпусе Lindo Wing больницы Святой Марии в западном Лондоне. В этой же больнице, в 1982 году принцесса Диана родила принца Уильяма, а в 1984 – принца Гарри. Стоимость пребывания в частном крыле больницы составляет около 8 тысяч долларов за первые сутки, и около 2 тысяч за последующие. Родами будет руководить хирург-гинеколог Королевского двора Гай Торп-Бистон.

СМИ утверждают, что у герцога Уильяма и герцогини Кетрин родится девочка. В списке наиболее вероятных имен лидирует имя Элис, за ним следуют Елизавета, Шарлотта и Виктория. Если родится мальчик, предполагаются такие имена, как Джеймс, Артур, Александр, Филипп, Генри, Альберт и Ричард.

Кейт Миддлтон познакомилась со своим супругом, принцем Уильямом, в 2002 году, во время учебы в шотландском университете Сент-Эндрюс. Наследный принц увидел будущую супругу во время благотворительного показа, когда она демонстрировала на подиуме полупрозрачное платье. Этот наряд был продан с аукциона за 120 тысяч долларов.

В 2010 году было объявлено о помолвке пары. Уильям сделал предложение Кейт во время их поездки в Кению, преподнеся кольцо, принадлежащее его матери, принцессе Диане. Пара сочеталась законным браком 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. На церемонии присутствовало около 1900 гостей, а миллионы зрителей наблюдали за свадьбой по телевидению.