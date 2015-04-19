Митингом в Брестской крепости подвели итоги патриотического марафона

Новости Беларуси. «Возьми, мой внук, в наследство память». Масштабный патриотический марафон завершился митингом в Брестской крепости. На протяжении года участники акции изучали историю Великой Отечественной войны, по крупицам собирали данные о пропавших без вести родственниках, занимались поисковой работой.

Ирина Човжик, заместитель начальника управления образования Брестского облисполкома:

Дети, которые занимались поисковой работы, по сути дела, своими руками, своими глазами прикоснулись к той истории. И попытались объяснить, что они чувствуют, что для них значит Победа. Нужно разговаривать с ребятами. Они действительно очень искренние.

На площади Церемониалов собралось более полутора тысяч ребят. Среди них представители сорока пяти отрядов, которые круглый год несут вахту памяти здесь же, на Посту №1.

По итогам марафона лучших участников зачислили в состав мемориального отряда Брестской Крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.