Прямой эфир

Митингом в Брестской крепости подвели итоги патриотического марафона

19 апреля 2015 11:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Возьми, мой внук, в наследство память». Масштабный патриотический марафон завершился митингом в Брестской крепости. На протяжении года участники акции изучали историю Великой Отечественной войны, по крупицам собирали данные о пропавших без вести родственниках, занимались поисковой работой.

Ирина Човжик, заместитель начальника управления образования Брестского облисполкома:
Дети, которые занимались поисковой работы, по сути дела, своими руками,  своими глазами прикоснулись к той истории. И попытались объяснить, что они чувствуют, что для них значит Победа. Нужно разговаривать с ребятами.  Они действительно очень искренние. 

На  площади  Церемониалов собралось более полутора тысяч ребят. Среди них  представители  сорока пяти отрядов, которые круглый год несут вахту памяти здесь же, на Посту №1.

По итогам марафона лучших участников зачислили в состав мемориального отряда Брестской Крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Беларусь помнит # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Аппараты искусственной вентиляции легких для новорождённых приобретут на часть заработанных на субботнике средств
19 апреля 2015 11:15

Аппараты искусственной вентиляции легких для новорождённых приобретут на часть заработанных на субботнике средств

«Тотальный диктант»: Дима Билан и Оксана Федорова проверили грамотность россиян
18 апреля 2015 19:38

«Тотальный диктант»: Дима Билан и Оксана Федорова проверили грамотность россиян

В Беларуси 18 апреля прошел субботник: репортаж «Картины мира с Юрием Козиятко»
18 апреля 2015 19:03

В Беларуси 18 апреля прошел субботник: репортаж «Картины мира с Юрием Козиятко»