«Тотальный диктант»: Дима Билан и Оксана Федорова проверили грамотность россиян

«Суть акции – добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на часовые пояса)», – сообщается на сайте проекта.

Новости России. Жители 507 городов в 58 странах мира в субботу 18 апреля приняли участие в ежегодной международной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант».

Заявление на сайте проекта «Тотальный диктант»: Тотальный диктант – это своеобразный флеш-моб. Незнакомые друг с другом люди узнают об акции в Интернете, собираются в одно время в одном месте, совместно делают нечто странное и расходятся. Цель Тотального диктанта – заставить людей задуматься, насколько они грамотны, и привить желание эту грамотность повышать. Если раньше начитанность и навык грамотного письма были связаны с понятием «высокого», «элитного», «уважаемого», то теперь потребительская культура изменила ориентиры: «культурность» и, в частности, грамотность стали принадлежностью образа «неудачника», «зануды» и связаны в представлении молодежи со скукой и школьной «обязаловкой», в частности, с пресловутой формой диктанта.

В Москве было организовано более 100 площадок, где любой желающий мог проверить свою грамотность. Одним из тех, кто зачитал текст диктанта, стал певец Дима Билан. Артист признается: предложение организаторов принял не задумываясь, хотя найти «форточку» в плотном графике было непросто.

Не осталась в стороне и «Мисс Вселенная» Оксана Федорова. На своих страничках в социальных сетях телеведущая делилась впечатлениями и фотографиями.

Диктант писали, как в школе: сначала каждое предложение прочитывалось полностью, затем записывалось по частям, после чего еще раз читалось от начала до конца.

В этом году автором диктанта стал писатель, специалист по древнерусской литературе Евгений Водолазкин. Текст диктанта «Волшебный фонарь» состоит из трех частей: первую писали на Дальнем Востоке, вторую часть – в Сибири, а третья часть под названием «Невский» досталась москвичам.

Текст диктанта в российской столице читали телеведущие Михаил Шац, Татьяна Лазарева, Фёкла Толстая, Дмитрий Шепелев; актеры Максим Виторган и Константин Крюков; историк моды Александр Васильев, певцы Антон Беляев и Noize MC, певица Диана Арбенина.



За 12 лет существования «Тотальный диктант» превратился в масштабное международное событие. Если в первом диктанте участвовали 150 человек, то в 2014 году акция прошла в 352 городах России и мира, охватив 47 стран, а ее участниками стали более 64 тысяч человек, еще 52 тысячи просмотрели онлайн-трансляцию.