Кейт Миддлтон – 37 лет. Как менялась жена наследника британского престола

Новости Великобритании. Почему 9 января – особенный день для принца Уильяма? Потому что в этот день родилась его супруга и мать троих детей Кейт Миддлтон. В честь 37-летия герцогини Кембриджской мы решили вспомнить о её прошлом и поговорить о её возможном будущем. Кэтрин Элизабет Миддлтон родилась 9 января 1982 года в британском городе Рединг церемониального графства Беркшир. По знаку зодиака Козерог, ныне 175 см ростом. Вес, конечно же, никто не скажет.

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Родители будущей герцогини были стюардессой и сотрудником по обеспечению полётов. Оба – простолюдины. Позже отец Кейт стал пилотом British Airways. В 1987 году Миддлтоны основали компанию посылочной торговли «Party Pieces», которая благополучно существует и по сей день. Компания сделала Миддлтонов миллионерами, что позволило им купить себе дом в деревне Баклбери в Беркшире. В этом же графстве юная Кейт пошла в школу Сент-Эндрюс. Кстати, в детстве родители шутливо называли девочку «Squeak» (Писк).

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После окончания школы будущая герцогиня Кембриджская поступила в колледж Мальборо, где немало внимания уделяла спортивной подготовке. Девушка играла в теннис и хоккей, занималась лёгкой атлетикой. За время учёбы в колледже Кейт также завершила программу герцога Эдинбургского на золотую награду. Это довольно сложная задача, поэтому стоит рассказать немного подробнее. Для участия в программе нужно быть в возрасте от 14 до 25 лет. Участники должны проявить себя в волонтёрстве, находиться в хорошей физической форме, владеть различными практическими и социальными навыками, а также отправиться в экспедицию в Великобритании или за её пределами. Кроме того, чтобы получить золото, несколько идущих на эту награду людей должны на пять дней уехать из дома. В эти пять дней они вместе живут и работают. Всего для получения высшей награды по программе Эдинбурга ей нужно уделить от 12 до 18 месяцев.

Фото: k-middleton.com

После колледжа Кейт решила посмотреть на мир. За год она побывала в Италии и Чили, а также совершила круиз по проливу Те-Солент. Есть догадки, что юная Миддлтон специально сделала перерыв в учёбе на год, чтобы поступить на один курс в Сент-Эндрюсский университет вместе с принцем Уильямом. Итак, в 2001 году Кейт благополучно поступила в университет и познакомилась там с будущим герцогом Кембриджским. Восприятие человека человеком субъективно, но принц Уильям считался весьма привлекательным парнем, да к тому же наследник британского престола. Поэтому девушек, желающих окольцевать королевского юношу, было в избытке. Не только простолюдинки, но и аристократки бросали на парня томные взгляды, так что недостатка во внимании принц Уильям не испытывал.

Фото: k-middleton.com

Миддлтон не стала грустить по этому поводу. Она решила быть подругой королевского юноши и ждать своего часа. За эту тактику девушку в шутку прозвали «Ждущая Кейти». Как выяснилось позже, будущая герцогиня Кембриджская не принца ждала, а удобного момента. В 2002 году в Сент-Эндрюсском университете состоялся благотворительный показ мод. Согласно некоторым источникам, Миддлтон знала, что принц Уильям придёт туда и будет сидеть в первых рядах. Поэтому Кейт решила сделать свой ход. Будущий герцог Кембриджский пришёл на показ вместе с приятельницей. Сел, расслабился, шутил. В один прекрасный момент по подиуму прошлась Кейт в том самом нынче широко известном прозрачном платье. И тут принц Уильям разглядел в своей подруге девушку. Да так разглядел, что с ней же с показа и ушёл, забыв про спутницу, с которой пришёл. К слову, это судьбоносное платье потом было продано на аукционе за 78 тысяч фунтов стерлингов.

Фото: Getty Images

Далее Миддлтон и принц Уильям начали встречаться, много времени проводили вдвоём и даже жили вместе, правда, с ещё несколькими друзьями. После окончания университета Кейт начала работать в родительской компании. Отношения развивались хорошо, но один острый момент всё же случился. С апреля по август 2007 года молодые люди практически прекратили общение. Принц Уильям старался отвечать на вопросы о Кейт «очень дипломатично», а будущая герцогиня Кембриджская предпочитала избегать этой темы. Вскоре пара воссоединилась, Миддлтон начали приглашать на официальные мероприятия с участием королевской семьи. Стоит упомянуть, что в отличие от Меган Маркл, к будущей супруге принца Уильяма в плане этикета было не подступиться. Девушка не росла во дворце, однако всегда была вежлива, но не скована, вела себя утончённо, одевалась элегантно. Вскоре желающим найти недостаток пришлось опустить руки, Кейт была безупречна. Хотя некоторые указывали на привычку будущей герцогини Кембриджской густо подводить глаза, мол, слишком яркий макияж. В итоге всё закончилось, тем, что ещё до получения статуса королевской особы Миддлтон уже стала иконой стиля и создала так называемый «эффект Кейт», когда наряды, в которых она появлялась на публике, позже расхватывали с полок магазинов.

Фото: Getty Images

Предложение Кейт получила 20 октябре 2010 года, хотя официально о помолвке было объявлено несколькими неделями позже – 16 ноября. Согласно неподтверждённым данным, принца Уильяма поторопила Елизавета II. Королеве нравилась простота подруги королевского юноши, и она не видела смысла тянуть со свадьбой и рождением наследников британского престола. Помолвка состоялась в Кении. Как позже рассказал герцог Кембриджский, он довольно сильно волновался и три недели носил с собой кольцо своей матери принцессы Дианы, чтобы преподнести его, когда наступит удачный момент. После того, как Кейт ответила согласием, всплыла одна страшная тайна. В комнате будущей супруги королевского юноши… не висел портрет принца Уильяма. Сам герцог Кембриджский пошутил, что в спальне Миддлтон было 20 его портретов, тогда-то герцогиня Кембриджская и раскрыла страшную правду. Свадьба состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Молодые люди стали супругами, получили титулы. За церемонией по телевизору следили более 26 миллионов британцев. В общем, это было громким событием и в двух словах его не описать. Зато после него произошло одно занятное событие, о котором стоит упомянуть. Британки и американки очень заинтересовались носом девушки. Да так сильно, что решили сделать себе ринопластику. Позже этот бум пластических операций стали называть «королевской ринопластикой».

Фото: Daily Mail

Итак, Кейт Миддлтон превратилась в герцогиню Кембриджскую, теперь пора было получать следующий важный статус – мама. Через два года после свадьбы у королевской пары появился первенец – принц Джордж. Ещё через три – первая дочь принцесса Шарлотта. В 2018 году родился принц Луи, третий ребёнок герцога и герцогини Кембриджских. Разумеется, беременная Кейт была под ещё более пристальным вниманием, чем обычно. Чей-то зоркий взгляд заметил, что у готовящейся к созданию новой жизни Миддлтон появилась седина. Герцогиню Кембриджскую заподозрили в неряшливости, но позже выяснилось, что она намеренно отказалась от окрашивания волос. Кстати, во время последующих беременностей у Миддлтон также появлялась седина.

Фото: Press Association