Аппараты искусственной вентиляции легких для новорождённых приобретут на часть заработанных на субботнике средств

Новости Беларуси. В Беларуси подводят итоги республиканского субботника. В нём участвовало около 3 миллионов человек. Они занимались благоустройством парков и скверов, памятных мест, работали на строительных объектах.

В фонд субботника перечислен, по последним данным, 61 миллиард рублей. Часть денег направят на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких для новорождённых.

Только в Республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя» необходима замена 17 таких приборов. Из клиники, где спасают новые жизни, сюжет программы Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Максимович, многодетная мама:

Cначала родился мальчик Назар, потом Захар.

Они появились на свет всего две недели назад. На руках у Галины самая младшая дочка. К братикам и маме Анечка присоединилась совсем недавно. Около недели девочка была в реанимации. Она не могла дышать самостоятельно, и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Галина Максимович, многодетная мама:

Не дышала самостоятельно. Но ничего, сейчас крепенькая. Выносить троих – это нелегко, волновал процесс, как они родятся.

Когда Галина вместе с новорожденными вернется в родной Кобрин, загадывать рано. Хотя там их ждут с нетерпением муж и шестеро детей. Галина вспоминает, что они совсем не испугались, когда узнали о будущей тройне.

Мама шестерых детей понимала, что будет тяжело. Но всю беременность ее поддерживал муж и врачи.

Вадим Грязнов, врач анестезиолог-реаниматолог:

Она находится на искусственной вентиляции легких, но уже в атмосфере, то есть в кислороде она не нуждается.

Первый час жизни младенца реаниматологи называют золотым. Вадим Владимирович в РНПЦ уже более 20 лет. В прямом смысле к нему в руки попадает младенец в первые минуты своей жизни, если она в опасности.

Здесь выхаживают младенцев с экстремально низкой массой тела – от 500 граммов до килограмма. За такими пациентами требуется особенный уход.

Вадим Грязнов, врач анестезиолог-реаниматолог:

Для таких маленьких детей дыхание – это тоже работа. Чтобы ребенок мог справляться с этой работой, он должен окрепнуть, набрать массу тела.

В отделение реанимации РНПЦ «Мать и дитя» ежегодно поступает около 900 маленьких пациентов. Более 80 процентов из них не могут самостоятельно дышать. Сделать первый и последующий вздохи младенцам помогают аппараты искусственной вентиляции легких. В РНПЦ такое оборудование есть, но срок его использования ограничен. Поэтому новые приборы пациентам «Мать и дитя» необходимо буквально как воздух.

Елена Улезка, заместитель директора по педиатрии РНПЦ «Мать и дитя»:

Срок этого оборудования, в среднем, 5 лет. В основном, ресурс имеющихся у нас аппаратов уже исчерпался или исчерпывается. Мы нуждаемся в обновлении парка этого оборудования, чтобы обеспечить введение новых технологий.

На покупку таких аппаратов потратят часть денег, вырученных в результате трудового субботника. Сейчас в РНПЦ 17 аппаратов ИВЛ. Ежегодно они спасают десятки маленьких пациентов, которые рождаются на 3, иногда на 4 месяца раньше срока.