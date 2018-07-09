В Лондоне состоится крещение третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Новости Великобритании. И последнее. 9 июля в Лондоне в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца состоится крещение принца Луи, третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маленький принц – пятый в очереди на британский престол. Крестить его будут в особенной серебряной купели, а воду для церемонии привезли специально из реки Иордан.

Фотофакт. Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына