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Минздрав опроверг новости о случаях смерти от коронавируса в Беларуси

03 марта 2020 07:37
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Новости Беларуси. Минздрав Беларуси опровергает информацию о случаях смерти от коронавируса в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав опроверг новости о случаях смерти от коронавируса в Беларуси-1

Заявление о распространеии фейковых сообщений появилось на официальном сайте ведомства. 2 марта в эфире Первого канала российского телевидения сообщили о том, что от коронавируса «первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Беларуси».

Игорь Карпов рассказал о мерах, которые принимаются, чтобы коронавирус не распространился в Беларуси

Министерство здравоохранения призывает журналистов к ответственности и отмечает, что в отношении Беларуси эта информация является ложью и не имеет ничего общего с действительностью.

Минздрав опроверг новости о случаях смерти от коронавируса в Беларуси-4

К 3 марта в стране зарегистрированы три случая коронавируса с высокой степенью достоверности. Подробнее здесь.

Минздрав опроверг новости о случаях смерти от коронавируса в Беларуси-7

В связи с распространением фейковых сообщений в отношении нашей страны  соответствующие меры будут предприняты также по линии МИДа.

Глава Еврокомиссии: риск заболеть коронавирусом возрос до «высокого»

Оперативность и открытость Беларуси при реагировании на коронавирус неоднократно подчеркивал представитель ВОЗ в нашей стране. Белорусский Минздрав открыто заявляет о завозной инфекции, а также уведомляет европейское бюро.

Минздрав опроверг новости о случаях смерти от коронавируса в Беларуси-10

Тем временем продолжает работу горячая телефонная линия по вопросам коронавируса.

Горячая телефонная линия по вопросам коронавируса открыта для жителей Минска

Жителей, обратившихся за помощью, проконсультируют по теме защиты от инфекции и противодействия ее распространению.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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