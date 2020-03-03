Минздрав опроверг новости о случаях смерти от коронавируса в Беларуси

Новости Беларуси. Минздрав Беларуси опровергает информацию о случаях смерти от коронавируса в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заявление о распространеии фейковых сообщений появилось на официальном сайте ведомства. 2 марта в эфире Первого канала российского телевидения сообщили о том, что от коронавируса «первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Беларуси».

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Министерство здравоохранения призывает журналистов к ответственности и отмечает, что в отношении Беларуси эта информация является ложью и не имеет ничего общего с действительностью.