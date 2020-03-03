Милиция глазами детей. В Минске выбрали лучшую фото- и видеоработу о работе правоохранителей

Новости Беларуси. В Минске наградили юных авторов творческого состязания на лучшую фото- и видеоработу о деятельности органов внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комиссии пришлось серьезно потрудиться, отбирая лучших из более 400 присланных за три месяца работ. Не осталось ни одного уголка Беларуси, откуда не поступили бы заявки. Герои белорусской милиции, память о Великой Отечественной, служба в армии и даже безопасность на дороге: все эти темы нашли отражение в работах детей.

Сергей Хоменко, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:

Главное в этих фотографиях – это радость и улыбка, которые царят в глазах детей и людей, которые окружают наших сотрудников, которые выполняют службу по охране общественного порядка.

Александра Дудецкая, лауреат творческого конкурса:

На душе чувство волнения, радости и гордости за то, что я смогла и сделала это. Я очень горжусь и благодарна тем, кто помогал мне.