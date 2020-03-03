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Милиция глазами детей. В Минске выбрали лучшую фото- и видеоработу о работе правоохранителей

03 марта 2020 07:08
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Новости Беларуси. В Минске наградили юных авторов творческого состязания на лучшую фото- и видеоработу о деятельности органов внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милиция глазами детей. В Минске выбрали лучшую фото- и видеоработу о работе правоохранителей-1

Комиссии пришлось серьезно потрудиться, отбирая лучших из более 400 присланных за три месяца работ. Не осталось ни одного уголка Беларуси, откуда не поступили бы заявки. Герои белорусской милиции, память о Великой Отечественной, служба в армии и даже безопасность на дороге: все эти темы нашли отражение в работах детей.

Милиция глазами детей. В Минске выбрали лучшую фото- и видеоработу о работе правоохранителей-4

Сергей Хоменко, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:
Главное в этих фотографиях – это радость и улыбка, которые царят в глазах детей и людей, которые окружают наших сотрудников, которые выполняют службу по охране общественного порядка.

Милиция глазами детей. В Минске выбрали лучшую фото- и видеоработу о работе правоохранителей-7

Александра Дудецкая, лауреат творческого конкурса:
На душе чувство волнения, радости и гордости за то, что я смогла и сделала это. Я очень горжусь и благодарна тем, кто помогал мне.

Милиция глазами детей. В Минске выбрали лучшую фото- и видеоработу о работе правоохранителей-10

Торжественную церемонию награждения приурочили к наступающему Дню милиции. (свой профессиональный праздник сотрудники МВД отметят 4 марта).

# Милиция Беларуси # общество # Сергей Хоменко # Фотофакт

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