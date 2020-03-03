Горячая телефонная линия по вопросам коронавируса открыта для жителей Минска

Новости Беларуси. Горячая телефонная линия по вопросам коронавирусной инфекции начинает свою работу в Минске. Жителей, обратившихся за помощью, проконсультируют по теме защиты от инфекции и противодействия ее распространению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Карпов рассказал о мерах, которые принимаются, чтобы коронавирус не распространился в Беларуси
Номер телефона, который вы видите ниже, будет работать ежедневно, кроме выходных.
В Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса с высокой степенью достоверности. Подробнее здесь.
Как сообщают медики, состояние жительницы Витебска оценивается как удовлетворительное, нормально себя чувствуют и пациенты в столице. 3 марта анализы проверяют в нескольких лабораториях, в том числе и у контактных лиц.
«Менять каждые 2-3 часа». Как правильно носить медицинскую маску и куда выбрасывать
В Минздраве отмечают: в первую очередь провериться необходимо тем, кто посетил страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, имел близкие контакты с заболевшими или людям с симптомами, не исключающими инфекцию. Лучшая мера профилактики – соблюдение правил личной гигиены.