Горячая телефонная линия по вопросам коронавируса открыта для жителей Минска

Новости Беларуси. Горячая телефонная линия по вопросам коронавирусной инфекции начинает свою работу в Минске. Жителей, обратившихся за помощью, проконсультируют по теме защиты от инфекции и противодействия ее распространению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпов рассказал о мерах, которые принимаются, чтобы коронавирус не распространился в Беларуси

Номер телефона, который вы видите ниже, будет работать ежедневно, кроме выходных.