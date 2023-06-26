16 лет на одном предприятии! Познакомились с лучшим пахарем Беларуси

Новости Беларуси. В Минской области завершили первый укос трав. Приступили ко второму. За этот период уже освоено почти 26 тысяч гектаров. Всего со старта заготовки кормов получено один миллион 300 тонн сенажа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Тем временем аграрии готовятся к жатве-2023. План – собрать более 2 миллионов тонн зерна. В хозяйстве «Шипяны-АСК» Смолевичского района, как и по всей области, к уборке приступят в середине июля. Здесь же работает лучший пахарь в стране Александр Минич.

Александр Минич больше 16 лет трудится на одном предприятии – «Шипяны-АСК» Смолевичского района. Здесь он родился, после отучился на тракториста-машиниста, как его отец, и вернулся. Теперь вместе работают в аграрной сфере.

Александр Минич, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Шипяны-АСК»:

Родом из рабочей семьи. В хозяйстве уже 16 лет, уже неплохой опыт. Посевные работы, в поле постоянно. В зимнее время органика.

Любовь к технике с детства. Знает все ее детали и возможности. Александр Минич уверен: как будешь относиться к работе (в частности – к машине), так она будет служить. Здесь все взаимосвязано.