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Кабинет славяноведения и балканистики открыли в Минской духовной академии. Митрополит Вениамин рассказал подробности

26 июня 2023 14:10
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Новости Беларуси. Кабинет славяноведения и балканистики открыли в Минской духовной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там собраны тематические книги и портреты знаменитых ученых-славистов. Литература представлена не только на славянском, но и на языках Центральной и Юго-Восточной Европы.

Кабинет славяноведения и балканистики открыли в Минской духовной академии. Митрополит Вениамин рассказал подробности-1

Таким образом в столице появилась новая площадка, где будет осуществляться научная, образовательная и консультационная деятельность.

Кабинет славяноведения и балканистики открыли в Минской духовной академии. Митрополит Вениамин рассказал подробности-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Те материалы, которые здесь представлены, будут пополняться. И новый материал – это новый повод для встречи, для того, чтобы студенчество наше, не только духовной академии, но и шире – студенчеству наших вузов минских рассказать об истории славяноведения, о балканских странах, истории того, что так важно знать современному человеку, и опираться на те свидетельства исторические, которые дадут возможность правильно выстраивать жизнь в будущем.

Кабинет славяноведения и балканистики открыли в Минской духовной академии. Митрополит Вениамин рассказал подробности-7

Архимандрит Афанасий (Соколов), ректор Минской духовной академии:
Нынешний год у нас, в Беларуси – Год мира и созидания. И открытие нашего кабинета – это маленькая-маленькая толика в дело мира и созидания в нашей стране, и в славянском мире, и во всем мире. И если каждый на своем месте будет такую маленькую крупицу, толику вносить, значит будет сделано большое, великое и богоугодное дело.

Кабинет славяноведения и балканистики открыли в Минской духовной академии. Митрополит Вениамин рассказал подробности-10

Проект Минской духовной академии и Института славяноведения Российской академии наук – первый совместный, реализовать его удалось менее чем за месяц.

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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