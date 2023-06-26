Кабинет славяноведения и балканистики открыли в Минской духовной академии. Митрополит Вениамин рассказал подробности

Новости Беларуси. Кабинет славяноведения и балканистики открыли в Минской духовной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там собраны тематические книги и портреты знаменитых ученых-славистов. Литература представлена не только на славянском, но и на языках Центральной и Юго-Восточной Европы.

Таким образом в столице появилась новая площадка, где будет осуществляться научная, образовательная и консультационная деятельность.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Те материалы, которые здесь представлены, будут пополняться. И новый материал – это новый повод для встречи, для того, чтобы студенчество наше, не только духовной академии, но и шире – студенчеству наших вузов минских – рассказать об истории славяноведения, о балканских странах, истории того, что так важно знать современному человеку, и опираться на те свидетельства исторические, которые дадут возможность правильно выстраивать жизнь в будущем.

Архимандрит Афанасий (Соколов), ректор Минской духовной академии:

Нынешний год у нас, в Беларуси – Год мира и созидания. И открытие нашего кабинета – это маленькая-маленькая толика в дело мира и созидания в нашей стране, и в славянском мире, и во всем мире. И если каждый на своем месте будет такую маленькую крупицу, толику вносить, значит будет сделано большое, великое и богоугодное дело.