Татьяна Лугина: темп экспорта «Беллегпрома» составляет порядка 115%

Новости Беларуси. В столице более 70 % работников предприятий легкой промышленности это женщины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Об этом шла речь на форуме объединенной организации Белорусского союза женщин концерна «Беллегпром». Обсуждали в том числе работу с молодежью на производствах, взаимодействие с общественными организациями и СМИ. Также говорили о темпах роста экспорта отечественной продукции. Объемы поставок постоянно наращиваются. Основным торговым партнером остается Россия.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Ряд предприятий, которые выпускают одежду, мужскую и женскую, порядка 50-70% структуры их производства – это экспорт. Сегодня темп экспорта по концерну в целом (и Минск не исключение) составляет порядка 115%.

Егор Макаревич, заместитель генерального директора по идеологической и кадровой работе предприятия легкой промышленности:

На нашем предприятии мы уделяем особое внимание общественным объединениям. Это основа идеологической работы. В основе работы лежит забота о человеке. Отсюда все те действия и мероприятия, которые проводим, решения, которые принимаем. Они, безусловно, ориентированы на работника, того, кто является, по сути, фундаментом на любом предприятии.