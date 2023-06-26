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Татьяна Лугина: темп экспорта «Беллегпрома» составляет порядка 115%

26 июня 2023 15:21
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Новости Беларуси. В столице более 70 % работников предприятий легкой промышленности это женщины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Лугина: темп экспорта «Беллегпрома» составляет порядка 115%-1

Об этом шла речь на форуме объединенной организации Белорусского союза женщин концерна «Беллегпром». Обсуждали в том числе работу с молодежью на производствах, взаимодействие с общественными организациями и СМИ. Также говорили о темпах роста экспорта отечественной продукции. Объемы поставок постоянно наращиваются. Основным торговым партнером остается Россия.

Татьяна Лугина: темп экспорта «Беллегпрома» составляет порядка 115%-4

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Ряд предприятий, которые выпускают одежду, мужскую и женскую, порядка 50-70% структуры их производства – это экспорт. Сегодня темп экспорта по концерну в целом (и Минск не исключение) составляет порядка 115%.

Татьяна Лугина: темп экспорта «Беллегпрома» составляет порядка 115%-7

Егор Макаревич, заместитель генерального директора по идеологической и кадровой работе предприятия легкой промышленности:
На нашем предприятии мы уделяем особое внимание общественным объединениям. Это основа идеологической работы. В основе работы лежит забота о человеке. Отсюда все те действия и мероприятия, которые проводим, решения, которые принимаем. Они, безусловно, ориентированы на работника, того, кто является, по сути, фундаментом на любом предприятии.

Татьяна Лугина: темп экспорта «Беллегпрома» составляет порядка 115%-10

Отдельно коснулись вопросов исторической памяти и патриотического воспитания молодежи. Для участников форума провели экскурсию по Белорусскому культурному центру духовного Возрождения. Где представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны.

# Предприятия Беларуси # общество # Татьяна Лугина # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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