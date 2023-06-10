Как зародились Игры стран СНГ и почему их называют мини-Олимпиадой? История турнира

II Игры стран СНГ, которые Беларусь примет в августе, несомненно, станут одним из главных стартов соревновательного лета. Ожидается, что в нашу страну приедут более 2 000 атлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это те люди, которые совсем скоро будут представлять свои государства уже на взрослых стартах. В том числе и на олимпиадах. Так что предстоящий мультифорум вполне можно называть мини-Олимпиадой. В преддверии знакового события наш телеканал запускает специальный проект «На старте – Беларусь». Это своеобразная энциклопедия II Игр стран СНГ. Мы расскажем о видах спорта и правилах, познакомим с объектами и участниками, найдем особенности. В общем, будет интересно. Первая серия посвящена истории Игр.

28 сентября. 2018 год. Душанбе. Столица Таджикистана принимает Совет глав государств Содружества. Обсуждается совместное будущее, политические, экономические и другие вопросы. Тема спорта не в стороне. По итогам саммита объявляется о зарождении нового турнира – Игр стран СНГ. Формат определен почти сразу – будущее – за молодыми. Поэтому вводится возрастной ценз. Участвовать могут только спортсмены до 23 лет. Столицей первых Игр назначается Казань.

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Нас многие виды спорта интересовали. И мы понимали, что это хорошая площадка для конкуренции, для роста наших молодых спортсменов. Безусловно, нужны. Это возможность проверки резерва нашего. И с учетом формата, с учетом традиций, которые есть в странах СНГ, участие в них достаточно интересное.

Первые Игры планировалось провести в 2020 году. Но вмешалась пандемия. К слову, старт переносился несколько раз. А в 2021-м все-таки состоялся. Пусть и с масочными ограничениями. В состав нашей делегации вошли более 220 атлетов. Всего было завоевано 69 наград. Львиную долю в общую копилку положили представители муай-тай, или же таиландского бокса. Практически каждый участник команды побывал на пьедестале. А четверо стали чемпионами.

Михаил Якимович – один из них. Вот он боксирует в одном из поединков. 21-летний белорус тогда был значительно моложе соперников. Но это нашего файтера не испугало. Три выхода в ринг, три победы и золото в кармане.

Михаил Якимович, победитель I Игр стран СНГ:

Все соперники были довольно сильные. Все бои были конкурентные. Мне понравилось. Самый конкурентный бой был первый. С русским. Все три раунда выиграл, но все на тоненького, было тяжело. Ну, превозмог себя, победил. По городу – мне очень понравился этот город. Большой, красивый. Достопримечательности почти все посетил. Увидел что-то новое.

А это уже кадры из Минска. Михаил Якимович по-прежнему в строю и тренируется. Он не просто не завершил карьеру. Спортсмен идет за золотом уже вторых домашних для себя Игр стран СНГ. Рядом с чемпионом оттачивает мастерство Даниил Ермоленко. Он тоже ездил на первые Игры и завоевал серебро. Но не в крови белорусских бойцов быть вторыми. Минчанин рассчитывает обзавестись более ценным металлом.

Даниил Ермоленко, серебряный призер I Игр стран СНГ:

Наверное, чуть-чуть опыта не хватило международного. В этот раз я еду только за золотом. Постараюсь шансов никому не оставить в этот раз. На предстоящих Играх сборная Беларуси по муай-тай будет представлена во всех весовых категориях. Вчерашние юниоры поднаторели и представляют реальную силу.