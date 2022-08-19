Минские строители жаловались на застройщика ещё в начале июля. Почему им до сих пор не вернули долг и трудовые?
Необычный выпуск программы «Решение есть!» на СТВ. Спустя 3,5 месяца с момента запуска проекта мы решили рассказать зрителям о том, как решаются проблемы, которые мы еженедельно поднимаем в программе. Не зря же мы выбрали такое громкое название – «Решение есть!»
Сергей Шуманский, ведущий:
Финансовые махинации и строительство. О том, как часто эти два понятия идут рука об руку, мы говорили уже неоднократно. В начале июля к нам обратились двое рабочих, возводивших жилой комплекс Smart (он сейчас за моей спиной). Оказывается, строители все это время пытались вернуть не только деньги, но и свои трудовые книжки, а еще просто добиться правды. А позже выяснилось, что руководство компании кинуло не только строителей, но и дольщиков. А там речь идет уже не о тысячах, а наверняка о миллионах.
Мы пытались связаться с директором, но не нашли даже офис. А через полтора месяца эта история все же обрела новый смысл – Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении недобросовестного застройщика.
В начале июля мы рассказывали телезрителям о проблемах компании «СтройПамГрупп», сотрудникам которой не выплатили несколько месячных зарплат. Более того, работодатель не возвращал строителям трудовые книжки. Артем Позняк и Сергей Корнев знают об этой громкой истории не понаслышке. Они, как и несколько десятков рабочих, стали заложниками той ситуации и требовали от организации выплаты честно заработанного.
Спустя месяц Следственный комитет начал проверку деятельности застройщика и генерального подрядчика ЖК Smart.
Им не платят зарплату месяцами! История минских строителей, которые устроились к нанимателю с «серой» бухгалтерией – подробности.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минску:
По данным следствия, должностные лица «НикаПроект» и «СтройПамГрупп», злоупотребив служебными полномочиями, израсходовали денежные средства дольщиков второй и третьей очередей строительства. Подозреваемые перечисляли деньги со специальных счетов «НикаПроект» на текущие счета «СтройПамГрупп». В отношении застройщика и генерального подрядчика ЖК Smart возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 424 Уголовного кодекса (злоупотребление служебными полномочиями). Следует отметить, что орган предварительного следствия не препятствует дальнейшему проведению строительно-монтажных работ. Окончательная правовая оценка действиям должностных лиц будет дана по результатам расследования.
Герои нашего июльского материала пока денег так и не получили. Мы связались с Артемом Позняком по телефону, и вот что сообщил мужчина.
Артем Позняк, строитель:
Вышел на связь директор, объяснил и намекнул, что можете идти в суд, отдам трудовую. Намекнул, что все равно будет в правовом поле решаться в очередном порядке. Я так понимаю, сразу это государству штрафы, налоги в ФСЗН и так далее, дольщики и только потом мы. Я еще устроен, трудовая лежит у них. Что-то промелькнуло в разговоре по расчету – после 20 числа, начнутся какие-то зачисления.
Руководство «СтройПамГрупп» не выплачивало сотрудникам зарплату, а значит, уклонялось и от уплаты налогов и обязательных страховых взносов. А с 2021 года в нашей стране за подобного рода мошенничества предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы. Ответственность не шуточная, но обманутым строителям от этого ни холодно, ни горячо. За защитой своих прав они могут обратиться в суд, вот только есть один нюанс. Срок исковой давности по таким делам – всего три месяца. А мы продолжим следить за ситуацией и рассказывать, что происходит на злополучной стройке.
«Уже надоели их манипуляции». Вот что пишут в интернете о «СтройПамГрупп», где задерживают зарплату – читать здесь.