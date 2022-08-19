Минские строители жаловались на застройщика ещё в начале июля. Почему им до сих пор не вернули долг и трудовые?

Необычный выпуск программы «Решение есть!» на СТВ. Спустя 3,5 месяца с момента запуска проекта мы решили рассказать зрителям о том, как решаются проблемы, которые мы еженедельно поднимаем в программе. Не зря же мы выбрали такое громкое название – «Решение есть!»

Сергей Шуманский, ведущий:

Финансовые махинации и строительство. О том, как часто эти два понятия идут рука об руку, мы говорили уже неоднократно. В начале июля к нам обратились двое рабочих, возводивших жилой комплекс Smart (он сейчас за моей спиной). Оказывается, строители все это время пытались вернуть не только деньги, но и свои трудовые книжки, а еще просто добиться правды. А позже выяснилось, что руководство компании кинуло не только строителей, но и дольщиков. А там речь идет уже не о тысячах, а наверняка о миллионах. Мы пытались связаться с директором, но не нашли даже офис. А через полтора месяца эта история все же обрела новый смысл – Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении недобросовестного застройщика.

В начале июля мы рассказывали телезрителям о проблемах компании «СтройПамГрупп», сотрудникам которой не выплатили несколько месячных зарплат. Более того, работодатель не возвращал строителям трудовые книжки. Артем Позняк и Сергей Корнев знают об этой громкой истории не понаслышке. Они, как и несколько десятков рабочих, стали заложниками той ситуации и требовали от организации выплаты честно заработанного.

Спустя месяц Следственный комитет начал проверку деятельности застройщика и генерального подрядчика ЖК Smart. Им не платят зарплату месяцами! История минских строителей, которые устроились к нанимателю с «серой» бухгалтерией – подробности.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минску:

По данным следствия, должностные лица «НикаПроект» и «СтройПамГрупп», злоупотребив служебными полномочиями, израсходовали денежные средства дольщиков второй и третьей очередей строительства. Подозреваемые перечисляли деньги со специальных счетов «НикаПроект» на текущие счета «СтройПамГрупп». В отношении застройщика и генерального подрядчика ЖК Smart возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 424 Уголовного кодекса (злоупотребление служебными полномочиями). Следует отметить, что орган предварительного следствия не препятствует дальнейшему проведению строительно-монтажных работ. Окончательная правовая оценка действиям должностных лиц будет дана по результатам расследования. Герои нашего июльского материала пока денег так и не получили. Мы связались с Артемом Позняком по телефону, и вот что сообщил мужчина.

Артем Позняк, строитель:

Вышел на связь директор, объяснил и намекнул, что можете идти в суд, отдам трудовую. Намекнул, что все равно будет в правовом поле решаться в очередном порядке. Я так понимаю, сразу это государству штрафы, налоги в ФСЗН и так далее, дольщики и только потом мы. Я еще устроен, трудовая лежит у них. Что-то промелькнуло в разговоре по расчету – после 20 числа, начнутся какие-то зачисления.