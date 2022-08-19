«Чудо какое-то! Мы не ожидали». Как программа «Решение есть!» помогает решать проблемы белорусов?

Необычный выпуск программы «Решение есть!» на СТВ. Спустя 3,5 месяца с момента запуска проекта мы решили рассказать зрителям о том, как решаются проблемы, которые мы еженедельно поднимаем в программе. Не зря же мы выбрали такое громкое название – «Решение есть!»

Сергей Шуманский, ведущий:

За это время мы подняли полтора десятка самых разных проблем не только столицы, но и всей Минской области. Хотя, по сути, это вопросы республиканского масштаба. Некачественный капремонт, запущенные дороги, задержки строительства и мошенничество в самых разных сферах. Все это происходит тогда, когда местная власть не слышит, не видит и не реагирует. И именно об этом регулярно говорит Президент. В итоге сдвинуть вопрос с мертвой точки зачастую удается только после всенародной огласки. Ежедневно на горячую линию СТВ поступают десятки звонков. Сегодня мы расскажем о тех, которые закончились хеппи-эндом. Лжемастер потребовал 3 тысячи за ремонт компьютера

Первым героем нашей программы стал Геннадий Якутчик. Его история – лишь один пример из сотни, если не из тысячи обманутых потребителей. У белоруса украли 3 тыс рублей за починку компьютера! Как мошенники насчитали космическую сумму за восстановление данных? Подробности. Случай, который в апреле 2022 года произошел с Геннадием Якутчиком, кажется рядовым. Минчанина обманули на компьютерном ремонте. Дело в том, что гаджет мужчины дал сбой, а ведь для него ЭВМ – рабочий инструмент. Починить технику нужно было быстро, поэтому мастера Геннадий тоже нашел в Сети. Но нарвался на мошенников. Вроде бы ничего необычного, вот только когда узнаешь историю до конца, удивляешься аппетитам аферистов.

Геннадий Якутчик, пострадавший:

События развивались очень просто. Был суд. Они предложили мировое соглашение. Судья тоже сразу предложил: решайте мировым способом. Ну, решили и решили. Приехали они ко мне домой. Я написал расписку, что получил все деньги. Схема проста, математика тоже очень проста. Даже сам признавался на суде: ну да, у нас тут 30-40 человек. Сам Александр, который меня обдурил, говорит: я плачу 30 рублей за заказ, а дальше это все мое.

Век живи – век учись. Теперь за ремонтом Геннадий обращается только в официальные сервисы. Мужчина сетует: деньги, конечно, вернул, только вот в Сети все так же, с завидным постоянством выскакивает назойливая реклама все той же горе-фирмы по ремонту компьютерной техники, в арсенале которой, к сожалению, не добросовестность и порядочность, а только нечистые на руку сотрудники, обман и наглость. Что стало с разбитой дорогой к известному спортивному центру?

Сергей Шуманский:

Дороги – визитная карточка любой страны. В них вкладывают миллионы, чтобы соответствовать целому ряду определенных технических требований. Но часто случается так, что за пределами МКАД вместо нормального дорожного покрытия встречается некое подобие на дорогу. Именно о таком трехкилометровом участке без определенного покрытия в Воложинском районе мы рассказывали месяц назад. «Нашему соседу плохо стало, еле доехала скорая». Дачники жалуются на ужасное состояние дороги возле поселка – читайте далее. Спустя неделю мы отправились на проверку. Картина радует глаз. Проблемные участки подсыпали гравием, ям стало меньше, и даже обочины обкошены. Дорожники сдержали обещание и в считаные дни нашли время, силы и средства, чтобы хоть немного привести дорогу в человеческий вид.

Николай Кобзарь, директор спортивно-оздоровительного центра:

Вы знаете, чудо какое-то! Мы не ожидали, потому что и раньше дорожники приезжали, смотрели годами. Но это название «Решение есть!» вашей передачи – на самом деле. Редко так бывает, что слова не расходятся с делом. Почти сразу, как прошла передача, дорожники очень неплохо отреагировали. Приехали, сделали ямочный ремонт, как и договаривались. Сейчас уже километров 50-60 можно по дороге ехать. Конечно, это не тот ремонт, который здесь нужен, все равно она будет через месяц-два разбиваться, потому что асфальт 100 % не годен. Но мы надеемся, что они не остановятся на достигнутом и заложат план, как и обещали, на следующие годы, в следующем году сделают дорогу.

Анатолий, дачник:

Наверное, за 20 лет впервые появилась дорожная техника на этом участке дороги. Обочину скосили. Как ни странно, скосили буквально в тот же день, когда была выпущена передача. Ну и ремонтом дороги, благодаря передаче, занялись буквально дня через четыре. Насколько я понял, восемь машин гравия было высыпано. Но, как у нас принято, до конца не доделали. Я думаю, что нужно ежемесячно как минимум этот участок дороги проходить грейдером. И еще несколько машин гравия не помешало бы подсыпать.

Теперь у местных жителей нет чувства, что они находятся в транспортной изоляции. Добираться от города до дачных участков стало комфортнее, быстрее, а главное – безопаснее. Однако люди уверены, капитального ремонта не избежать, и надеются, что ждать его не придется еще 30 лет. Когда сдадут дом на Серова и Любанской, который ждут 53 многодетные семьи?

Сергей Шуманский:

Этот дом на перекрестке Серова и Любанской только сейчас стал заметен со стороны. Когда мы приехали сюда в середине июня, здание заканчивалось на счет три, хотя по документам должно было уже готовиться к сдаче. «Спим на полу. Пять детей, муж и я». Как счастливые минские новоселы стали обманутыми дольщиками? Читайте далее. А ведь дом строится с господдержкой для многодетных семей. Десятки дольщиков вложили свои кровные в бетон, а сами ночевали на полу в общежитиях и съемных квартирах. Ведь кредиты за будущее собственное жилье платить приходится уже сегодня.

Тогда руководители Минского домостроительного комбината пообещали нам, что к Новому году все дольщики получат ключи от своих квартир. С тех пор дом, конечно, подрос и вроде как принял человеческие очертания, но будущие жильцы снова опасаются, что все обещания строителей – лишь пустые слова.

Тогда же первые лица домостроительного комбината заверили нашу съемочную группу, что дольщики получат долгожданные ключи от квартир уже в декабре 2022-го. Правда, на оформление в собственность потребуется еще около месяца. Хочется верить, что будет, как в известном советском мультике: строили, строили и наконец построили! А пока на календаре август, и мы вновь, вооружившись телекамерой, заручившись поддержкой одного из дольщиков, отправляемся взглянуть на многострадальный дом. Здание заметно преобразилось, но собственники квадратных метров до сих пор слабо верят, что вселятся сюда до Нового года, хотя и не теряют надежд.

Екатерина Волкова, дольщик:

Июнь, июль, август. За два с половиной месяца построили и начали ставить балконы, окна. Работа пошла достаточно хорошо, быстрее стала продвигаться стройка. Как-то радостно на душе стало. Скорее всего, к Новому году его только построят, сдадут городу, а потом уже будет ввод в эксплуатацию. Еще месяца два-три, неизвестно. То есть ключи – март-апрель.

Как скоро Екатерина и еще 53 многодетные семьи, что вложили средства в этот дом, сменят прописку и сдержат ли свои обещания строители – вопрос риторический. Люди зачеркивают дни на календаре и держат руку на пульсе, а мы, журналисты, вместе с ними ведем отсчет и держим палец на кнопке REC, чтобы в случае чего снова приехать на стройку и напомнить застройщику про его обещания.