Прямой эфир

Здесь похоронен один из Радзивиллов. Недалеко от Минска продаётся кальвинский сбор XVI века

19 августа 2022 14:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Кальвинский сбор XVI века продают в Узденском районе. Сооружение находится на территории сельскохозяйственного профессионального лицея и представляет собой архитектурно-религиозный памятник оборонительного типа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Исторический объект продается исключительно для дальнейшей реставрации.

В чем уникальность данного строения, узнала Ангелина Валькович.

Здесь похоронен один из Радзивиллов. Недалеко от Минска продаётся кальвинский сбор XVI века-1

Екатерина Якубовская, старший научный сотрудник Узденского районного историко-краеведческого музея:
Кальвинский сбор – это уникальный архитектурный памятник середины XVI столетия, который сохранился на территории Беларуси. Памятник представляет собой кальвинистский храм. Кальвинизм на то время был одним из ответвлений протестантизма. И один из владельцев Узды, Матей Ковечинский, был втянут в эту религию и построил в Кухтичах такой храм.

Здесь похоронен один из Радзивиллов. Недалеко от Минска продаётся кальвинский сбор XVI века-4

В XVIII столетии храм претерпевал изменения. Следующий владелец Узды, Криштоф Ковечинский, перешел в католицизм. Таким образом храм был переделан в католическую каплицу.

Здесь похоронен один из Радзивиллов. Недалеко от Минска продаётся кальвинский сбор XVI века-7

Ангелина Валькович, корреспондент:
Оказывается, именно здесь в 1572 году Симоном Будным допечатывалось предисловие к Библии. Поэтому Узденщину можно смело называть центром книгопечатания. А еще кальвинисткой сбор стал усыпальницей для местных землевладельцев. Здесь был похоронен Николай Радзивилл.

Подробности в видеоматериале.

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Екатерина Якубовская # Ангелина Валькович # Николай Радзивилл # Матей Ковечинский # Криштоф Ковечинский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Чудо какое-то! Мы не ожидали». Как программа «Решение есть!» помогает решать проблемы белорусов?
19 августа 2022 14:27

«Чудо какое-то! Мы не ожидали». Как программа «Решение есть!» помогает решать проблемы белорусов?

В Несвижском районе прошёл патриотический проект «Велодорогами памяти»
19 августа 2022 14:20

В Несвижском районе прошёл патриотический проект «Велодорогами памяти»

«Шикарный республиканский центр». Московская область перенимает белорусский опыт ведения лесного хозяйства
19 августа 2022 14:19

«Шикарный республиканский центр». Московская область перенимает белорусский опыт ведения лесного хозяйства