Здесь похоронен один из Радзивиллов. Недалеко от Минска продаётся кальвинский сбор XVI века

Новости Беларуси. Кальвинский сбор XVI века продают в Узденском районе. Сооружение находится на территории сельскохозяйственного профессионального лицея и представляет собой архитектурно-религиозный памятник оборонительного типа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Исторический объект продается исключительно для дальнейшей реставрации. В чем уникальность данного строения, узнала Ангелина Валькович.

Екатерина Якубовская, старший научный сотрудник Узденского районного историко-краеведческого музея:

Кальвинский сбор – это уникальный архитектурный памятник середины XVI столетия, который сохранился на территории Беларуси. Памятник представляет собой кальвинистский храм. Кальвинизм на то время был одним из ответвлений протестантизма. И один из владельцев Узды, Матей Ковечинский, был втянут в эту религию и построил в Кухтичах такой храм.

В XVIII столетии храм претерпевал изменения. Следующий владелец Узды, Криштоф Ковечинский, перешел в католицизм. Таким образом храм был переделан в католическую каплицу.