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Новости по тегу #Сергей Корнев

«Подняты останки более 50 тысяч человек». Эксперт рассказал, как в Беларуси ищут захоронения времен войны
09 мая 2026 11:55

«Подняты останки более 50 тысяч человек». Эксперт рассказал, как в Беларуси ищут захоронения времен войны

Раскопки на местах боёв Великой Отечественной войны. Как возвращают имена героев?
18 июня 2025 19:38

Раскопки на местах боёв Великой Отечественной войны. Как возвращают имена героев?

В Беларуси продолжаются полевые поисковые работы на местах боёв Великой Отечественной войны
18 июня 2025 10:58

В Беларуси продолжаются полевые поисковые работы на местах боёв Великой Отечественной войны

В Ивацевичах обсудили опыт работы регионов по увековечению памяти о героях ВОВ
14 апреля 2025 06:57

В Ивацевичах обсудили опыт работы регионов по увековечению памяти о героях ВОВ

Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 52-го поискового батальона с 30-летием подразделения
01 марта 2025 10:35

Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 52-го поискового батальона с 30-летием подразделения

В 2025 году раскопки захоронений времён ВОВ планируются на 24 объектах – Корнев
17 февраля 2025 17:21

В 2025 году раскопки захоронений времён ВОВ планируются на 24 объектах – Корнев

Цифры ужасают! В стране продолжается расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа
21 ноября 2024 17:20

Цифры ужасают! В стране продолжается расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа

В Светлогорском районе стартовали поисковые работы в рамках акции «Беларусь помнит: эстафета памяти»
13 мая 2024 10:39

В Светлогорском районе стартовали поисковые работы в рамках акции «Беларусь помнит: эстафета памяти»

Минские строители жаловались на застройщика ещё в начале июля. Почему им до сих пор не вернули долг и трудовые?
19 августа 2022 15:05

Минские строители жаловались на застройщика ещё в начале июля. Почему им до сих пор не вернули долг и трудовые?

Им не платят зарплату месяцами! История минских строителей, которые устроились к нанимателю с «серой» бухгалтерией
07 июля 2022 07:30

Им не платят зарплату месяцами! История минских строителей, которые устроились к нанимателю с «серой» бухгалтерией

Что объединило Ивана Тихона, Алима Селимова и Джавида Гамзатова 6 сентября?
06 сентября 2016 18:54

Что объединило Ивана Тихона, Алима Селимова и Джавида Гамзатова 6 сентября?