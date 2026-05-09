Новости по тегу #Сергей Корнев

30 лет ведется поиск неучтенных воинских захоронений и тех героев, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы в этот прекрасный день встретились под мирным небом.
Раскопки активно ведутся в Полоцком, Витебском, Рогачевском районах, а также в Могилеве и Ветке. Уже обнаружено свыше 500 фрагментов костных останков. Установлены имена 12 человек, 10 из которых – воины Красной армии.
Уже обнаружено свыше 500 фрагментов костных останков. Установлены имена 12 человек, 10 из которых – воины Красной армии.
Так, за последние четыре года только в Брестской области установили более 11 тысяч ранее неизвестных имен погибших и создали свыше 50 новых произведений монументального искусства.
«Уникальное подразделение Вооруженных Сил Республики Беларусь сегодня выполняет важные государственные задачи по поиску и увековечиванию памяти воинов, погибших в боях за Родину», – говорится в поздравлении.
Если взять за время возбуждения уголовного дела Генеральной прокуратурой с 2021 года, на сегодня уже отработано более 100 объектов.
Теперь доподлинно известно, что немецкие фашисты уничтожили не менее трех миллионов граждан на белорусской территории. Установлено ранее неизвестных более 40 карательных операций и свыше сотни лагерей смерти.
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