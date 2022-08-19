В Несвижском районе прошёл патриотический проект «Велодорогами памяти»

Новости Беларуси. В центральном регионе продолжается областной патриотический проект «Велодорогами памяти». На этот раз он прошел в Несвижском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Свыше 80 человек приняли участие в велозабеге. Это молодые педагоги и руководители учреждений образования Минщины. На велопробеге они посетили мемориальные места Несвижского района, почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к братской могиле. Также для молодых учителей организовали интерактивную экскурсию по экотропе в деревне Завитая.