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В Несвижском районе прошёл патриотический проект «Велодорогами памяти»

19 августа 2022 14:20
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Новости Беларуси. В центральном регионе продолжается областной патриотический проект «Велодорогами памяти». На этот раз он прошел в Несвижском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Несвижском районе прошёл патриотический проект «Велодорогами памяти»-1

Свыше 80 человек приняли участие в велозабеге. Это молодые педагоги и руководители учреждений образования Минщины. На велопробеге они посетили мемориальные места Несвижского района, почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к братской могиле. Также для молодых учителей организовали интерактивную экскурсию по экотропе в деревне Завитая.

# Велоспорт # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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