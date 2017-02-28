Минск туристический: что нового предлагают гостям города?

Новости Беларуси. В «Большом городе» говорят о том, каким видят его гости. Что в Минске туристам нравится, а, может, и нет. Чем город может привлечь гостей, что готов им предложить? Недавно был введён безвизовый режим на 5 дней – как в столице Беларуси воспользовались этой возможностью и сколько заработали? Насколько Минск удобен для туристов? Об этом и многом другом рассказала директор информационно-туристского центра «Минск» Елена Плис:

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