Туристическая навигация появится на минских площадях Привокзальной, Октябрьской, Независимости

Новости Беларуси. Где ещё появятся информационные элементы для туристов, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Я так понимаю, что Вы оцениваете туристический потенциал Минска, как достаточно высокий?

Елена Плис, директор информационно-туристского центра «Минск»:

Я считаю, что в городе Минске созданы все условия для того, чтобы принимать туристов, показывать себя, как современный европейский город.

Олег Степанюк:

На Ваш взгляд, всё-таки, он полностью раскрыт? Или что-то ещё мешает, что-то хотелось бы сделать, чтобы его расширить, поднять?

Елена Плис:

Может быть, недостаточно представлена туристическая навигация для иностранцев.

Потому что, на данный момент, конечно, охвачены центральные части города навигационными какими-то элементами. Мы планируем в дальнейшем вдоль проспектов Независимости, Победителей, то есть, наши центральные транспортные магистрали захватить. И Привокзальную площадь, площадь Октябрьскую, Независимости.

Олег Степанюк:

Насколько удобен Минск не только для иностранных туристов, но и просто для гостей города. Вас устраивает эта информационная составляющая в минском метро?

Елена Плис:

Есть закон, в соответствии с которым проводится данная транслитерация. Но, даже мы, используя на картах города транслитерацию, используем её только при переводе названий объектов и улиц.

Вся иная информация – она же на английском языке на карте преподносится туристу.

Насколько мне известно, когда внедрялась данная навигация, проводили опросы с иностранцами – для них, в принципе, эта навигация понятна. И она же выполнена в соответствии с европейскими стандартами. Поэтому, может быть, это нашим жителям что-то где-то глаз режет и некомфортно.