До 700 тысяч туристов посещают Минск за год

Новости Беларуси. Сколько иностранцев приезжает в столицу Беларуси, рассказали в «Большом городе».

Елена Плис, директор информационно-туристского центра «Минск»:

Официальная статистика не радует, но официальная статистика считает только тех туристов, которые приезжают в столицу, воспользовавшись услугами туристических предприятий. Мы же понимаем, что тенденции в мировом туризме таковы, что 80-85% потока туристов – это индивидуальные туристы, которые едут в страну, не пользуясь услугами туристических предприятий.

По неофициальной статистике, Минск посещает, в среднем, порядка 600-700 тысяч туристов в год.

Олег Степанюк, СТВ:

По сравнению с соседними столицами, наверное, это не так много?

Елена Плис:

Да, это не столь большая цифра и я думаю, что нам есть к чему стремиться. И возможности для увеличения потока созданы все в данный момент.