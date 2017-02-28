В Минске будут развивать деловой туризм

Новости Беларуси. На каких направлениях туризма делают акцент в столице Беларуси, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Во всем мире распространены различные направления туризма (событийный, туры за здоровьем и даже ностальгический). Существуют ли такие в Минске? Может, есть оригинальные предложения?

Елена Плис, директор информационно-туристского центра «Минск»:

В последнее время мы делаем акцент на развитие делового туризма, так как инфраструктура города позволяет принимать большие делегации, конференции, симпозиумы.

Для этого созданы все условия – есть шикарные конференц-залы, гостиницы, которые готовы принять эти делегации.

Индустрия развлечений на должном уровне у нас налажена. Также делается акцент на развитие медицинского туризма, потому что в городе создана шикарная медицинская база, которая позволяет качественно оказывать медицинские услуги иностранным гражданам. Они едут сюда и косметологическими услугами пользоваться, и пересадка органов. То есть, есть такой ряд услуг, цена-качество которых очень устраивает людей.

Также делаем акцент на событийном туризме.

Это – спортивные, культурно-массовые мероприятия. В 2016 году Минск принял более 70 международных мероприятий спортивных. В 2017 году мы тоже готовы около 70-80 мероприятий принимать. Также радует, что появляются фестивали, мероприятия, которые проходят ежегодно – жителям города и гостям это нравится, потому что появляется своя аудитория, такая своеобразная атмосфера. Тот же Верхний город – музыкально-туристические сезоны, которые будут уже пятый год у нас проводиться: суббота, воскресенье, большое количество горожан, гостей приезжают в Верхний город. Там проходят концерты, анимационные различные программы. В этом году планируется проводить Дни национальных культур, которые тоже интересно проходят: с дегустациями, танцами.