В Беларусь без виз на 5 дней чаще всего приезжают немцы

Новости Беларуси. Сколько в Беларусь приехало туристов и из каких стран за неделю после введения безвизового режима на 5 дней, рассказали в «Большом городе».

Елена Плис, директор информационно-туристского центра «Минск»:

За столь небольшой период времени, по сведениям аэропорта и погранкомитета, в Республику Беларусь въехало более 1 000 человек, которые воспользовались вот именно этим безвизовым въездом. Большая часть из них – это граждане Германии. На втором месте – Польша.

Итальянцы, граждане Великобритании и Франции.

Интерес, конечно, к нашей стране, в связи с введением безвизового въезда, возрос. И радует то, что в последнее время на улицах Минска, в музеях, ресторанах – когда слышишь иностранную речь, на самом деле, очень радуешься. Понимаешь, что наш город интересен иностранцам, они сюда с удовольствием едут, чтобы посмотреть на наши достопримечательности, на наших красивых девушек.

Олег Степанюк, СТВ:

Чуть более недели действует, уже более 1 000 человек только за этот промежуток времени посетило нашу страну. А какой, вообще, наплыв Вы ожидаете?

Елена Плис:

На первоначальном этапе ожидается увеличение потока туристов минимум на 15-20%.

Но, я думаю, что в весенне-летний период, конечно же, наплыв туристов увеличится. И индивидуальных туристов, и тех, кто едут по бизнес-поездкам.