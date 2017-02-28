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Минимальный чек туриста в Минске – 200 евро

28 февраля 2017 14:40
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Новости Беларуси. По неофициальной статистике, Минск посещают 700 тысяч туристов в год. Сколько город заработал на этом, рассказали в «Большом городе».

Елена Плис, директор информационно-туристского центра «Минск»:
Минимальный чек туриста от пребывания в городе – это 200-250 евро. Можем, посчитать, сколько денег оставляют туристы. Он живёт в гостинице, он покупает сувениры, он питается в ресторане или кафе.

То есть, доходы очень хорошие.

Это – реальный доход в экономику, это – «живые деньги». Вклад в экономику, в бюджеты города и страны.  

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# общество # Туризм

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