Для медицинских туристов в Беларуси могут увеличить срок пребывания без виз

Новости Беларуси. На сколько дней его, возможно, продлят, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Безвизовый режим действует в течение 5 дней. На Ваш взгляд этого достаточно? Этого мало? Может, стоит поднимать вопрос о продлении срока.

Елена Плис, директор информационно-туристского центра «Минск»:

На первоначальном этапе, я думаю, 5 дней более, чем достаточно. Это, как раз, возможность ознакомиться со столицей Беларуси, с Минском (2-3 дня), плюс – с окрестностями города, и выехать куда-нибудь: на «Линию Сталина», замки наши посмотреть, может быть, Беловежскую пущу посетить, Березинский биосферный заповедник очень интересен иностранным туристам. 5 дней очень достаточно на первоначальном этапе. Я думаю, что, в дальнейшем, конечно, будет увеличен срок.

Сейчас речь уже идёт о двух неделях пребывания.

Это будет рассчитано на тех, кто приезжает на санаторно-оздоровительное лечение. Посетить санаторий – подлечиться, воспользоваться медуслугами нашими, которые пользуются популярностью среди иностранцев.