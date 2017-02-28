Автобусные экскурсии для минчан: узнать больше о родном городе и отправиться на БелАЗ

Новости Беларуси. Какие маршруты будут интересны жителям столицы, рассказали в «Большом городе».

Елена Плис, директор информационно-туристского центра «Минск»:

Для жителей города действует проект «Минск экскурсионный». Автобусы №1 и №100 экскурсионные оформлены в едином стиле, и человек просто по цене автобусного билета едет, в определённое время, с 10.00 до 17.00 и с 20.00 до 22.00, слушает экскурсию на русском, английском и, с декабря, на белорусском языке.

И один, и второй маршрут сопровождается экскурсионной озвучкой.

Также работает проект «Минск-сити» – это красный двухэтажный автобус, который предлагает гостям и жителям столицы аудиогид на 8 иностранных языках. С недавнего времени подключились ещё с одним проектом «Open Minsk» компании – зелёный двухэтажный автобус, но там, на данный момент, гид работает. Гид русскоговорящий, предлагают экскурсию или по проспекту Независимости, или проспекту Победителей – на усмотрение группы, которую собирают. Есть ряд компаний, которые на постоянной основе предлагают обзорные экскурсии по Минску или знакомство с городом и окрестностями. То есть, экскурсионные маршруты очень многообразны, которые предложены и для жителей столицы, в том числе. С недавнего времени каждую субботу в 10.00 отправляется автобус, который предлагает – в последнее время «фишка» такая: развивается промышленный туризм.

И вот по субботам, в 10.00 отправляется автобус на БелАЗ.

Поначалу ходили микроавтобусы, сейчас уже начинают ходить автобусы, потому что людям это интересно, работает «сарафанное радио»: понравилось, начинают знакомым рассказывать, соседям, которые с огромным удовольствием тоже едут на эту экскурсию.