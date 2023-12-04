Первое – смотреть под ноги. Медики напоминают правила поведения в гололёд

Медики продолжают фиксировать гололедные травмы. За минувшие выходные только в Могилевской области за медицинской помощью с такими повреждениями обратились почти 60 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медики продолжают фиксировать гололедные травмы. За минувшие выходные только в Могилевской области за медицинской помощью с такими повреждениями обратились почти 60 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Две недели беспрерывных осадков в регионе стали причиной неудачного падения больше полтысячи людей. Традиционно с первым снегом частота обращений с такими травмами увеличивается в 2-3 раза.
Александр Благодарный, житель Могилева:
Рука болеть начала, думал, просто ушиб. Сегодня, думаю, пойду проверю, потому что сильно болит. Оказалось, перелом со смещением.
Андрей Клинцевич, заведующий травматологическим отделением Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:
Люди вроде бы и сознательные, знают, куда выходят на улицу, выполнять свои какие-то нужды, выйти в магазин, на работу. Но зачастую просто пренебрегают простыми правилами: смотреть под ноги, одевать правильную обувь, замедлить шаг и где-то в какой-то момент пропустить или самому остановиться.
Самые распространенные гололедные травмы – переломы лучевой кости и лодыжек. Пожилые люди при падении чаще всего травмируют шейку бедра. Медики настоятельно рекомендуют обратить внимание на обувь, передвигаться маленьким шагами, и правильно падать – лучше всего на бок.