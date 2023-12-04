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Сколько арендного жилья будет введено в столице? Рассказал зампредседателя Мингорисполкома

04 декабря 2023 14:12
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В Минске сейчас строится больше 100 жилых домов. Все больше жителей города получают возможность обзавестись собственными квадратными метрами. Для этого в столице есть разные варианты и условия. О том, где возводятся дома, как движется очередь, где развиваются новые жилые районы, что необходимо знать нуждающимся и куда ехать, если подходит альтернатива города-спутника, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Какова доля арендного жилья в жилищной копилке мегаполиса?

Сколько арендного жилья будет введено в столице? Рассказал зампредседателя Мингорисполкома-1

Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:
На текущий год Минску доведено задание по вводу арендного жилья в размере 9 тысяч квадратных метров. На сегодня введено уже 5,5 тысячи. Это дом в микрорайоне «Сокол». Еще планируется всем известный объект – «Магнит Минска». Там 351 квартира будет предназначена. Изначально это был объект, который реализовывался иранской компанией, находился практически 10 лет в заброшенном состоянии. Шесть лет продлевали сроки. Инвестор не смог реализовать данный объект, поэтому принято решение достроить объект за счет города.

Екатерина Забенько:
Что касается арендного жилья, очень интересный опыт был продемонстрирован в этом году: предприятие выкупило много квартир для того, чтобы стимулировать работников. На самом деле, это был пилотный проект. Будет продолжена такая практика?

Сколько арендного жилья будет введено в столице? Рассказал зампредседателя Мингорисполкома-4

Александр Черников:
Данную практику нужно продолжать. Это очень хорошая мера для закрепления сотрудников на местах. Силами предприятий, за счет предприятий, которые себе могут это позволить, у нас на этот год запланировано арендное жилье в районе 500 квартир, в общей сложности по этому году будет введено. На следующий год планируем не меньшее количество квартир вводить, именно для целей арендного жилья.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Александр Черников # Екатерина Забенько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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