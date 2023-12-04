Сколько арендного жилья будет введено в столице? Рассказал зампредседателя Мингорисполкома

В Минске сейчас строится больше 100 жилых домов. Все больше жителей города получают возможность обзавестись собственными квадратными метрами. Для этого в столице есть разные варианты и условия. О том, где возводятся дома, как движется очередь, где развиваются новые жилые районы, что необходимо знать нуждающимся и куда ехать, если подходит альтернатива города-спутника, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:

На текущий год Минску доведено задание по вводу арендного жилья в размере 9 тысяч квадратных метров. На сегодня введено уже 5,5 тысячи. Это дом в микрорайоне «Сокол». Еще планируется всем известный объект – «Магнит Минска». Там 351 квартира будет предназначена. Изначально это был объект, который реализовывался иранской компанией, находился практически 10 лет в заброшенном состоянии. Шесть лет продлевали сроки. Инвестор не смог реализовать данный объект, поэтому принято решение достроить объект за счет города.

Екатерина Забенько:

Что касается арендного жилья, очень интересный опыт был продемонстрирован в этом году: предприятие выкупило много квартир для того, чтобы стимулировать работников. На самом деле, это был пилотный проект. Будет продолжена такая практика?