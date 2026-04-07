Минск и Баку планируют запустить совместное производство автобусов

Беларусь и Азербайджан продолжают развивать совместные проекты, делая ставку на практическую отдачу и долгосрочное партнерство. Промышленная кооперация в такой стратегии становится инструментом укрепления экономических связей. Закономерный итог такого подхода – подписание взаимовыгодных контрактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот очередное подтверждение курса на долгосрочное сотрудничество. В Минске подписан контракт, согласно которому МАЗ поставит 100 машинокомплектов автотехники Гянджинскому автомобильному заводу для нужд Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Машиностроительные предприятия Беларуси и Азербайджана развивают кооперацию, расширяют взаимные компетенции. Сегодня это не просто сотрудничество в контрактах и на бумаге: созданы совместные производства, ежегодно наращивают взаимодействие в различных областях.

Так, на улицах городов или в полях можно встретить нашу отечественную технику, которую ценят за надежность и качество. На большей части рынка присутствует белорусский транспорт.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

Это традиционно наш рынок, постсоветское пространство, страны СНГ. Мы считаем, что это один из основных партнеров. Ставка делается на МТЗ, МАЗ, могилевские лифты. У нас уже созданы там предприятия и достаточно успешно работают. Дальше работаем по бытовой технике – создание совместных предприятий в Азербайджане.

Пример белорусско-азербайджанской промышленной дружбы – Гянджинский автозавод. Предприятие – флагман машиностроения, а город – один из экономических центров страны. На мощностях азербайджанского предприятия организована сборка грузовой техники МАЗ, в том числе с локализацией отдельных узлов. Всего за время сотрудничества было собрано около 4 тысяч машин. Налажено и совместное производство пожарной, спасательной и коммунальной техники. Такой формат взаимодействия открывает новые возможности. Ханлар Нуру оглу Фатиев, председатель наблюдательного совета Гянджинского автомобильного завода:

Сотрудничество между Гянджинским автомобильным заводом и Минскими автомобильным и Тракторным заводами началось после визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2006 году в Беларусь. После этого визита мы начали сотрудничать. Буквально 2 марта этого года мы предоставили господину Президенту наш совместный автомобиль с МАЗом. Была собрана коммунальная техника, и это было высоко оценено.