Безопасность аграриев – под контролем! Как профсоюзы следят за работой во время посевной

Системный подход, который выверен годами, – соблюдение техники безопасности во время посевной. Аграрии делают важнейшую для всей страны работу, и она должна проходить без непредвиденных обстоятельств. Только в Гомельской области задействуют порядка 10 тысяч единиц сельхозтехники. Сейчас главная задача аграриев – завершить сев ранних яровых зерновых до установленного губернатором срока – 10 апреля. Пока механизаторы работают в полях, профсоюзные инспекторы следят за соблюдением их прав и безопасностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О ситуации в хозяйствах Буда-Кошелевского района расскажет Анна Корольчук.

Дождь работе не помеха. В полях сельхозпредприятия «Юбилейный-Агро» продолжается посевная – перешагнули экватор. Под яровой сев в хозяйстве в этом году отвели 960 гектаров – сейчас во влажную почву закладывают ячмень. Параллельно аграрии проводят закрытие влаги, пахоту и подкормку озимых культур.

Сергей Дрозд, директор филиала «Юбилейный-Агро» предприятия «Гомсельмаш»:

Первая подкормка озимого рапса была завершена неделю назад. Сейчас выжидаем сроки и подкармливаем второй раз. В поле находится 26 единиц техники.

Николай Кругляков, главный специалист отдела механизации и растениеводства управления сельского хозяйства и продовольствия Буда-Кошелевского райисполкома:

План сева яровых и зернобобовых культур составляет в районе 8 710 гектаров. Фактически засеяно 5 171 гектар, что составляет 59 %. В погоне за будущим урожаем ни в коем случае не забывают о людях – до начала весенних работ всех обеспечили новой спецодеждой, в аптечках заменили просроченные лекарства, в машинах проверили огнетушители.

Отдельное внимание – организации питания сотрудников. Горячие обеды механизаторам привозят прямо к полю, сегодня в меню наваристые щи и гречка с курицей и подливкой. Во время мониторинга проверили и бытовые условия в мастерских – именно здесь, на мехдворе в Неговке, своими силами и выполняют большую часть ремонтных работ.

Бдительность в вопросах охраны труда не бывает лишней: благодаря регулярному контролю последние четыре года на посевных и уборочных в Гомельской области не было несчастных случаев с летальным исходом. За прошлый месяц профсоюзы проверили около 130 сельхозпредприятий региона – без замечаний не обошлось.