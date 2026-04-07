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Безопасность аграриев – под контролем! Как профсоюзы следят за работой во время посевной

07 апреля 2026 17:14
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Системный подход, который выверен годами, – соблюдение техники безопасности во время посевной. Аграрии делают важнейшую для всей страны работу, и она должна проходить без непредвиденных обстоятельств.

Только в Гомельской области задействуют порядка 10 тысяч единиц сельхозтехники. Сейчас главная задача аграриев – завершить сев ранних яровых зерновых до установленного губернатором срока – 10 апреля. Пока механизаторы работают в полях, профсоюзные инспекторы следят за соблюдением их прав и безопасностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

О ситуации в хозяйствах Буда-Кошелевского района расскажет Анна Корольчук.

Безопасность аграриев – под контролем! Как профсоюзы следят за работой во время посевной-2

Дождь работе не помеха. В полях сельхозпредприятия «Юбилейный-Агро» продолжается посевная – перешагнули экватор. 

Под яровой сев в хозяйстве в этом году отвели 960 гектаров – сейчас во влажную почву закладывают ячмень. Параллельно аграрии проводят закрытие влаги, пахоту и подкормку озимых культур. 

Безопасность аграриев – под контролем! Как профсоюзы следят за работой во время посевной-4

Сергей Дрозд, директор филиала «Юбилейный-Агро» предприятия «Гомсельмаш»:
Первая подкормка озимого рапса была завершена неделю назад. Сейчас выжидаем сроки и подкармливаем второй раз. В поле находится 26 единиц техники. 

Безопасность аграриев – под контролем! Как профсоюзы следят за работой во время посевной-6

Николай Кругляков, главный специалист отдела механизации и растениеводства управления сельского хозяйства и продовольствия Буда-Кошелевского райисполкома:
План сева яровых и зернобобовых культур составляет в районе 8 710 гектаров. Фактически засеяно 5 171 гектар, что составляет 59 %.

В погоне за будущим урожаем ни в коем случае не забывают о людях – до начала весенних работ всех обеспечили новой спецодеждой, в аптечках заменили просроченные лекарства, в машинах проверили огнетушители. 

Безопасность аграриев – под контролем! Как профсоюзы следят за работой во время посевной-8

Отдельное внимание – организации питания сотрудников. Горячие обеды механизаторам привозят прямо к полю, сегодня в меню наваристые щи и гречка с курицей и подливкой. Во время мониторинга проверили и бытовые условия в мастерских – именно здесь, на мехдворе в Неговке, своими силами и выполняют большую часть ремонтных работ.

Безопасность аграриев – под контролем! Как профсоюзы следят за работой во время посевной-10

Бдительность в вопросах охраны труда не бывает лишней: благодаря регулярному контролю последние четыре года на посевных и уборочных в Гомельской области не было несчастных случаев с летальным исходом. За прошлый месяц профсоюзы проверили около 130 сельхозпредприятий региона – без замечаний не обошлось.

Безопасность аграриев – под контролем! Как профсоюзы следят за работой во время посевной-12

Анатолий Лапуть, главный технический инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов:
Выданы рекомендации по устранению около 400 нарушений. На одном из сельскохозяйственных предприятий в области оперативно взяли на работу механизаторов, не успели провести с ними проверку знаний. 

Подробности смотрите в видео.

# Сельское хозяйство # Посевная кампания # Профсоюзы в Беларуси # Федерация профсоюзов Беларуси # Сергей Дрозд # Анна Корольчук

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