Надо занять дефицитные ниши – Караник о задачах Биотехнологической корпорации

Экономика высшей пробы – именно такая метафора идеально подходит, чтобы описать и масштаб, и значимость, и перспективы производства, аналогов которому нет нигде в Европе. По крайней мере, такой задумывалась Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но все ли на этом действительно уникальном производстве с огромным экспортным потенциалом сегодня работает как часы? Вот резонный вопрос, который прозвучал 7 апреля на большом совещании у Президента. В составе рабочей группы – премьер-министр, заместитель председателя ВНС и глава НАН. Без научного сопровождения кластер не сможет развиваться, это очевидно. Владимир Караник говорит о том, что сегодня коллектив БНБК успешно справился с первым этапом, с освоением компетенций и нужных пользователю технологии, которые нам передали партнеры. Теперь же стоит задача – встать на уровень разработчиков. Вопрос, чего?