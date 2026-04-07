Надо занять дефицитные ниши – Караник о задачах Биотехнологической корпорации
Экономика высшей пробы – именно такая метафора идеально подходит, чтобы описать и масштаб, и значимость, и перспективы производства, аналогов которому нет нигде в Европе. По крайней мере, такой задумывалась Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но все ли на этом действительно уникальном производстве с огромным экспортным потенциалом сегодня работает как часы? Вот резонный вопрос, который прозвучал 7 апреля на большом совещании у Президента.
В составе рабочей группы – премьер-министр, заместитель председателя ВНС и глава НАН. Без научного сопровождения кластер не сможет развиваться, это очевидно. Владимир Караник говорит о том, что сегодня коллектив БНБК успешно справился с первым этапом, с освоением компетенций и нужных пользователю технологии, которые нам передали партнеры. Теперь же стоит задача – встать на уровень разработчиков. Вопрос, чего?
Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:
Одни из немногих, кто предлагает готовый рыночный продукт, имеющий высокие рыночные перспективы, высокую маржинальность. Не пытаться делать то, что делают уже другие, и где рынок перегрет. Надо найти именно дефицитные ниши и успеть их занять.
На какие средства планируем это сделать? Финансовый вопрос пока не закрыт. И на сегодня есть два варианта.
Снопков о развитии БНБК: проект будет реализован в двух вариантах
Мы привыкли к тому, что показатель эффективности вложенных средств – то, как быстро они вернутся, и желательно в увеличенном объеме. Но когда речь заходит о технологиях, подобных биотехнологическим и проектам проектов по типу космоса, ядерной энергетики, это всегда сложнее.
Это всегда про перспективу. Возможно, не самую ближайшую, но которая при вовремя принятых решениях корректировках позволит десятилетия спустя быть в числе тех, кто не сожалеет об упущенных возможностях, а умело использует, созидая и благодаря тех, кто не остановился.
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