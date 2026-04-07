МАЗ поставит 100 машинокомплектов автотехники Гянджинскому автомобильному заводу
Промышленная кооперация как инструмент укрепления экономических связей. Беларусь и Азербайджан продолжают развивать совместные проекты, делая ставку на практическую отдачу и долгосрочное партнерство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске подписан контракт, согласно которому МАЗ поставит 100 машинокомплектов автотехники Гянджинскому автомобильному заводу для нужд Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Белорусская техника найдет свое применение в коммунальной отрасли. Сотрудничество белорусского флагмана машиностроения с Гянджинским автомобильным заводом активно ведется с 2007 года. На мощностях азербайджанского предприятия организована сборка грузовой техники МАЗ, в том числе с локализацией отдельных узлов. Всего за время сотрудничества было собрано около 4 тысяч машин.
Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
В первую очередь мы говорим о перспективном технологическом сотрудничестве. Мы поставляем машкомплекты. На Гянджинском автомобильном заводе организованно производство коммунальной техники. Решаются первоочередные социальные вопросы для жителей Азербайджана. Это партнерское взаимодействие. Это не продажа готовой техники, а это поставка машкомплектов, это развитие профессионализации, развитие компетенций азербайджанцев и, конечно, залог работы на будущее.
Ханлар Нуру оглу Фатиев, председатель Наблюдательного совета ПО «Гянджинский автомобильный завод»:
Сотрудничество между Гянджинским автомобильным заводом и белорусскими коллегами, то есть Минским автомобильным заводом и Минским тракторным заводом началось после визита господина президента Ильхама Алиева в 2006 году в Беларусь. После этого визита мы начали сотрудничество.
Также у предприятий налажено совместное производство пожарной, спасательной и коммунальной техники. Такое сотрудничество позволяет усиливать технологический потенциал и создавать продукцию, востребованную в реальном секторе экономики.