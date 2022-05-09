«Минск готовится к празднованию 9 Мая». Ольга Чемоданова о предстоящих мероприятиях

В 2022 году Беларусь отметит 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Оккупация нашей столицы длилась 1100 дней и ночей. За это время большой город превратился в руины. В историческом центре уцелело только 70 домов, а из 250 тысяч довоенного населения в живых осталось только 50 тысяч. Что стоит за страшными цифрами и фактами? Можно ли оцифровать память? Какие они, герои наших семей? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Будут и традиционные площадки в том числе. Но Минск готовится к празднованию 9 Мая, особенно сейчас все подготовительные мероприятия проходят на территории города наиболее активно, потому что 8 мая первое республиканское мероприятие состоится на площади Государственного флага – это чествование государственных символов. Оно пройдет 8 мая в 11:00. Мы, конечно же, приглашаем минчан и гостей столицы поучаствовать в данном мероприятии. 9 Мая – это не просто праздничный день, но и долгожданный. Каждый год абсолютно все государственные органы, общественные объединения готовятся к этому мероприятию. В Минске 9 Мая в 11:00 начнется шествие поколений. К площади Победы от Октябрьской площади проследуют колонны наших граждан, возглавит колонну молодежь, военно-патриотические клубы, классы, училища. Впервые будет такой состав. Это на самом деле шествие поколений: это и ветераны, это и высшие должностные лица, и трудящиеся, и общественники, и наша молодежь, студенческая, активная. Нет сомнения, что люди сегодня больше чем когда-либо понимают, что мы все в этот день должны быть вместе, мы все должны быть едины, потому что эта боль живет в сердце каждого белоруса. Время войны никто никогда не вычеркнет из нашей памяти. Будут наше поколение, последующие поколения говорить всегда, я в этом не сомневаюсь.

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