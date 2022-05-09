Белорусские дипломаты по всему миру возлагают венки к памятникам ВОВ

Венок к монументу Бронзового солдата на военном кладбище Таллинна возложил наш посол в Эстонии вместе с сотрудниками загранучреждения. В Бельгии представители посольства Беларуси, чтобы отдать дань памяти, пришли к мемориалу советским гражданам, павшим во время освобождения страны. Цветы от белорусских дипломатов 9 мая появились также на воинских захоронениях и памятниках в Узбекистане, Туркменистане, Грузии, Румынии, Словакии, Польше и Латвии. Венок от имени нашей страны возложили и к мемориалу советских воинов, погибших во время Второй мировой войны и захороненных на кладбище в швейцарском Базеле.

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