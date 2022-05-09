«Как будто иначе и нельзя было». Почему важно сохранить память о подвиге народа и как это сделать?

В 2022 году Беларусь отметит 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Оккупация нашей столицы длилась 1100 дней и ночей. За это время большой город превратился в руины. В историческом центре уцелело только 70 домов, а из 250 тысяч довоенного населения в живых осталось только 50 тысяч. Что стоит за страшными цифрами и фактами? Можно ли оцифровать память? Какие они, герои наших семей? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Оказывается, что историей интересуются не только студенты профильной специальности. Наша следующая героиня – медик, но при этом считает нужным интересоваться историей не только своей семьи, но и всей страны. Софья, расскажите, откуда интерес к своим корням?

София Кожемякина, студентка БГМУ:

Как будто иначе и нельзя было. Все-таки это семья, это история наша. Мне папа уже давно рассказывал истории про прадедушку, который воевал, но чем старше я становилась, тем больше возникал этот интерес, потому что, к сожалению, я живым прадедушку не застала, поэтому остается только хранить его рассказы в памяти. Илона Волынец:

И что удалось выяснить?

София Кожемякина:

Я выяснила весь его путь, как он попал на войну, что в 1944 году, когда освободили Бобруйск, он пошел воевать, прошел вплоть до Берлина и вернулся раненым, но живым домой. И уже помогал восстанавливать город, завел свою семью, прожил долго и счастливо. Кристина Сущеня, СТВ:

Когда выбирали профессию, чтобы помогать людям, своим соотечественникам, вы даже это связываете, параллель проводите интересную. София Кожемякина:

Да, было такое. Я задумалась однажды, что, наверное, неспроста я пошла в медицину. Есть в глубине души желание помогать другим, как и моя семья.

Кристина Сущеня:

Сейчас ряд стран перестали праздновать 9 Мая. Мне тогда интересно услышать ваше мнение. Как все-таки правильно сохранять память о войне? Илона Волынец:

Тем более вы работаете в Центре военной истории, то есть на вас вообще двойная ответственность, у вас стратегические задачи сейчас встают.