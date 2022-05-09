«Как будто иначе и нельзя было». Почему важно сохранить память о подвиге народа и как это сделать?
В 2022 году Беларусь отметит 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Оккупация нашей столицы длилась 1100 дней и ночей. За это время большой город превратился в руины. В историческом центре уцелело только 70 домов, а из 250 тысяч довоенного населения в живых осталось только 50 тысяч. Что стоит за страшными цифрами и фактами? Можно ли оцифровать память? Какие они, герои наших семей? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Оказывается, что историей интересуются не только студенты профильной специальности. Наша следующая героиня – медик, но при этом считает нужным интересоваться историей не только своей семьи, но и всей страны. Софья, расскажите, откуда интерес к своим корням?
София Кожемякина, студентка БГМУ:
Как будто иначе и нельзя было. Все-таки это семья, это история наша. Мне папа уже давно рассказывал истории про прадедушку, который воевал, но чем старше я становилась, тем больше возникал этот интерес, потому что, к сожалению, я живым прадедушку не застала, поэтому остается только хранить его рассказы в памяти.
Илона Волынец:
И что удалось выяснить?
София Кожемякина:
Я выяснила весь его путь, как он попал на войну, что в 1944 году, когда освободили Бобруйск, он пошел воевать, прошел вплоть до Берлина и вернулся раненым, но живым домой. И уже помогал восстанавливать город, завел свою семью, прожил долго и счастливо.
Кристина Сущеня, СТВ:
Когда выбирали профессию, чтобы помогать людям, своим соотечественникам, вы даже это связываете, параллель проводите интересную.
София Кожемякина:
Да, было такое. Я задумалась однажды, что, наверное, неспроста я пошла в медицину. Есть в глубине души желание помогать другим, как и моя семья.
Кристина Сущеня:
Сейчас ряд стран перестали праздновать 9 Мая. Мне тогда интересно услышать ваше мнение. Как все-таки правильно сохранять память о войне?
Илона Волынец:
Тем более вы работаете в Центре военной истории, то есть на вас вообще двойная ответственность, у вас стратегические задачи сейчас встают.
Дмитрий Киенко, научный сотрудник Центра военной истории Беларуси ИИ НАН Беларуси:
Они стояли перед Центром всегда, все время его существования, уже практически 30 лет, меняя название, но те же люди работают над исследованиями истории военной Беларуси. Из моего многолетнего опыта, кроме как поддержать руками, лично найти, поучаствовать в каких-то поисках, раскопках, полистать документы, пропустить все это через себя, лучшего и не придумаешь. Потому что фильм не покажет то, что ты прочувствуешь, найдя тот же самолет, участвуя в раскопках, когда ищут на местах боев погибших солдат, когда в архивах найдешь документ про своих деда или прадеда. Когда человек пропускает это все через себя, тогда это остается на всю жизнь. К сожалению, телевидение и фильмы, с моей точки зрения, очень сильно романтизируют войну и придают ей такой эффект, что очень хочется поучаствовать и повторить, но не надо такие вещи повторять, потому что война – это трагедия. Когда эту трагедию чувствуешь или знаешь, что твой дед погиб, и ты нашел, где он погиб, пришел поклониться этому месту, то повторять не хочется.
Что можно узнать из фронтового письма? На это ответил научный сотрудник Центра военной истории Беларуси – подробности здесь.