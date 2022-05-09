О государственной символике, Дне Победы и геноциде. Заявления Натальи Кочановой за последнюю неделю

Новости Беларуси. Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире программы Новости «24 часа» рубрика «Сенат».

Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Буквально считаные часы остаются до главного праздника. Этот день – символ непоколебимости, настоящей отваги и беззаветного служения своей Родине. 9 Мая – День Победы, сакральный для каждого белоруса, всех народов и национальностей бывшего Советского Союза. В Беларуси День Победы отмечается наравне с Днем Независимости, ведь эти даты неразрывно связаны друг с другом. Белорусы знают цену настоящей независимости и то, как дорого стоит жить под мирным и спокойным небом. Но, к сожалению, не все страны ценят мир и спокойствие, а также суверенитет других государств. Амбиции становятся важнее духовных скрепов. Потому некоторые и включают режим разрушения: вмешиваются в дела чужие и сеют смуту и хаос. Не в своем же доме! За примером далеко ходить не нужно, из таких – страны коллективного Запада.

Никита Рачиловский:

Сегодня европейским политикам почему-то неожиданно стало стыдно и неловко быть в долгу у нас и наших предков за их мужественный подвиг и освобождение всей Европы. В принципе, чего можно было еще ожидать от таких политиков, среди которых есть прямые потомки нацистов? От этой грязи им уже не отмыться. Возможно, это западный комплекс неполноценности и простая зависть. Однако, смотря, как Запад поддерживает нацистскую идеологию и сносит памятники советским воинам-освободителям, это больше напоминает своеобразную попытку реваншизма и месть настоящим потомкам победителей, уничтоживших нацизм. Такое варварское отношение к памяти и истории мы не допустим. А в будущем потомки рассудят об этих событиях и расставят все точки над i. Кому будет гордо, а кому будет стыдно за поступки современных политиков, мы с вами прекрасно знаем.

Никита Рачиловский:

Помнить, нельзя забыть! Четвертного мая члены Совета Республики под руководством Натальи Кочановой в рамках республиканской акции «Беларусь помнит. Помним каждого» возложили цветы к мемориальному комплексу «Масюковщина», памятнику жертвам, военнопленным и гражданским лицам, погибшим в годы войны в одном из крупнейших на территории бывшего Советского Союза концентрационном лагере смерти. Мемориал создан на месте, где находился лагерь «Шталаг-352», созданный нацистами в июле 1941 года. В братских могилах здесь похоронено около 80 тысяч человек. Об этих страшных событиях не расскажет никто лучше и правдивей, чем те люди, которые добывали Великую Победу для нас с вами, чтобы мы сегодня жили под мирным небом. Таких людей, к сожалению, осталось очень мало, и для нас большая честь, что мы имеем возможность сегодня сказать им огромное спасибо и услышать их мудрый голос.

Никита Рачиловский:

Так, в преддверии 9 Мая члены Совета Республики встречаются с ветеранами, бывшими в том числе и малолетними узниками концлагерей и свидетелями событий войны. Во время встреч проходят душевные разговоры, вручение цветов, памятных и продовольственных подарков. Сенаторы интересуются, нужна ли какая-либо помощь, и при необходимости ее оказывают. 5 мая председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Васильевичем Седовым. Спикер поздравила ветерана с 95-летием и наступающим праздником. За кружкой чая без формальностей Иван Васильевич поделился с Натальей Ивановной своими воспоминаниями не только о личных событиях из жизни в годы войны, но и о подвиге всего народа во имя мирного неба для нынешних и будущих поколений, а также о своей супруге, с которой отпраздновал недавно 70-ю годовщину свадьбы, и отметил, что обязательно будет участвовать в праздничных мероприятиях 9 Мая.

Никита Рачиловский:

Наталья Ивановна отметила, что подвиг и пример Ивана Васильевича очень важен и являются настоящем образцом патриотического отношения к своей стране, ведь сегодня мы видим, как пытаются исказить факты, переписать историю, и молодежь должна знать героические истории своего народа, помнить подвиги тех, кто отдавал свои жизни ради нас, ныне живущих. Безусловно, ответственность за сохранение исторической памяти ложится на плечи нынешних молодых и будущих поколений. Как это будет происходить, зависит только от нас с вами. Иначе западные холуи и прихвостни возьмутся за воспитание нашего молодого поколения самостоятельно.

Никита Рачиловский:

5 мая глава Совета Республики Наталья Кочанова приняла участие в уроке Памяти, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который проходил в столичной гимназии № 31. Здесь Наталья Кочанова ознакомилась с материально-технической базой гимназии, с условиями обучения и воспитания школьников, посетила этнографический кабинет-музей, а после провела искренний и доверительный диалог со школьниками. «Нам этот мир завещано беречь». Это не просто какая-то фраза. Именно с такими словами Наталья Ивановна обратилась к школьникам и отметила, что нужно не просто ценить и помнить, а хотя бы на минуточку представить, в каких нечеловеческих условиях проходили детство и молодость нашего старшего поколения. У молодежи должно сформироваться осознание того, как непросто далось и дается поддержание мира и спокойствия. Наталья Ивановна также поделилась со школьниками своей самой заветной мечтой детства, когда она училась в школе: оказаться 9 Мая в то время в стране, чтобы почувствовать тот праздник и ту радость, которая была у всех, когда пришел мир. Говоря о законодательном заслоне попыткам осквернить Великую Победу, Наталья Кочанова отметила несколько важных вещей.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Кто бы мог подумать, что нам придется принимать такие законы – о недопущении реабилитации нацизма, о геноциде белорусского народа. Через столько лет после войны мы вынуждены были принимать эти законы, потому что вот она – поднимается волна, когда пытаются перекроить, оболгать, осквернить эту победу. Мы и дальше будем принимать все меры для того, чтобы сохранить эту память. А те люди, которые пытаются ее исказить, фальсифицировать, навязать другие ценности, должны нести за это ответственность, причем самую серьезную ответственность, потому что это предательство по отношению к тем людям, которые погибли во имя этой победы, во имя того, чтобы мы сегодня жили в такой стране. Это предательство по отношению к ним, и мы не имеем права этого допустить.

Никита Рачиловский:

Спикер также напомнила, что 9 мая помимо Дня Победы в нашей стране отмечается еще и день Государственного герба.

Наталья Кочанова:

Есть государственные символы, которые олицетворяют твою страну, и единение именно в этом – тогда, когда ты рядом со своим флагом, когда ты исполняешь гимн своей страны, когда у тебя мурашки по коже от того, что мы вместе исполняем гимн. Вы знаете, это дорогого стоит. День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь, который мы отмечаем, – праздник символов нашей страны, которые мы должны беречь. Под знаменами люди шли в бой, погибали, и этими символами мы должны гордиться. Эти символы должны быть всегда не просто с нами, а в наших сердцах. И горько, когда ты видишь, что где-то маленький флажок, который продается сегодня как символ нашего знамени, может валяться под ногами. Вот этого быть не должно. Потому что это наша страна, наша история. Это все то, о чем мы тут говорим сегодня, – о сохранении нашей исторической памяти. Поэтому, на мой взгляд, символично, что эти праздники проходят практически одновременно с днем Великой Победы. Потому что это неразделимо. И мы должны чтить, уважать и ценить наши государственные символы.