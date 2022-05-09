О государственной символике, Дне Победы и геноциде. Заявления Натальи Кочановой за последнюю неделю

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В эфире программы Новости «24 часа» рубрика «Сенат».
Новости Беларуси. Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика.
В эфире программы Новости «24 часа» рубрика «Сенат».
Никита Рачиловский, СТВ:
Здравствуйте! Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Буквально считаные часы остаются до главного праздника. Этот день – символ непоколебимости, настоящей отваги и беззаветного служения своей Родине. 9 Мая – День Победы, сакральный для каждого белоруса, всех народов и национальностей бывшего Советского Союза.
В Беларуси День Победы отмечается наравне с Днем Независимости, ведь эти даты неразрывно связаны друг с другом. Белорусы знают цену настоящей независимости и то, как дорого стоит жить под мирным и спокойным небом.
Но, к сожалению, не все страны ценят мир и спокойствие, а также суверенитет других государств. Амбиции становятся важнее духовных скрепов. Потому некоторые и включают режим разрушения: вмешиваются в дела чужие и сеют смуту и хаос. Не в своем же доме! За примером далеко ходить не нужно, из таких – страны коллективного Запада.
Никита Рачиловский:
Сегодня европейским политикам почему-то неожиданно стало стыдно и неловко быть в долгу у нас и наших предков за их мужественный подвиг и освобождение всей Европы. В принципе, чего можно было еще ожидать от таких политиков, среди которых есть прямые потомки нацистов? От этой грязи им уже не отмыться.
Возможно, это западный комплекс неполноценности и простая зависть. Однако, смотря, как Запад поддерживает нацистскую идеологию и сносит памятники советским воинам-освободителям, это больше напоминает своеобразную попытку реваншизма и месть настоящим потомкам победителей, уничтоживших нацизм.
Такое варварское отношение к памяти и истории мы не допустим. А в будущем потомки рассудят об этих событиях и расставят все точки над i. Кому будет гордо, а кому будет стыдно за поступки современных политиков, мы с вами прекрасно знаем.
Никита Рачиловский:
Помнить, нельзя забыть! Четвертного мая члены Совета Республики под руководством Натальи Кочановой в рамках республиканской акции «Беларусь помнит. Помним каждого» возложили цветы к мемориальному комплексу «Масюковщина», памятнику жертвам, военнопленным и гражданским лицам, погибшим в годы войны в одном из крупнейших на территории бывшего Советского Союза концентрационном лагере смерти. Мемориал создан на месте, где находился лагерь «Шталаг-352», созданный нацистами в июле 1941 года. В братских могилах здесь похоронено около 80 тысяч человек.
Об этих страшных событиях не расскажет никто лучше и правдивей, чем те люди, которые добывали Великую Победу для нас с вами, чтобы мы сегодня жили под мирным небом. Таких людей, к сожалению, осталось очень мало, и для нас большая честь, что мы имеем возможность сегодня сказать им огромное спасибо и услышать их мудрый голос.
Никита Рачиловский:
Так, в преддверии 9 Мая члены Совета Республики встречаются с ветеранами, бывшими в том числе и малолетними узниками концлагерей и свидетелями событий войны. Во время встреч проходят душевные разговоры, вручение цветов, памятных и продовольственных подарков. Сенаторы интересуются, нужна ли какая-либо помощь, и при необходимости ее оказывают.
5 мая председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Васильевичем Седовым. Спикер поздравила ветерана с 95-летием и наступающим праздником.
За кружкой чая без формальностей Иван Васильевич поделился с Натальей Ивановной своими воспоминаниями не только о личных событиях из жизни в годы войны, но и о подвиге всего народа во имя мирного неба для нынешних и будущих поколений, а также о своей супруге, с которой отпраздновал недавно 70-ю годовщину свадьбы, и отметил, что обязательно будет участвовать в праздничных мероприятиях 9 Мая.
Никита Рачиловский:
Наталья Ивановна отметила, что подвиг и пример Ивана Васильевича очень важен и являются настоящем образцом патриотического отношения к своей стране, ведь сегодня мы видим, как пытаются исказить факты, переписать историю, и молодежь должна знать героические истории своего народа, помнить подвиги тех, кто отдавал свои жизни ради нас, ныне живущих.
Безусловно, ответственность за сохранение исторической памяти ложится на плечи нынешних молодых и будущих поколений. Как это будет происходить, зависит только от нас с вами. Иначе западные холуи и прихвостни возьмутся за воспитание нашего молодого поколения самостоятельно.
Никита Рачиловский:
5 мая глава Совета Республики Наталья Кочанова приняла участие в уроке Памяти, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который проходил в столичной гимназии № 31. Здесь Наталья Кочанова ознакомилась с материально-технической базой гимназии, с условиями обучения и воспитания школьников, посетила этнографический кабинет-музей, а после провела искренний и доверительный диалог со школьниками.
«Нам этот мир завещано беречь». Это не просто какая-то фраза. Именно с такими словами Наталья Ивановна обратилась к школьникам и отметила, что нужно не просто ценить и помнить, а хотя бы на минуточку представить, в каких нечеловеческих условиях проходили детство и молодость нашего старшего поколения. У молодежи должно сформироваться осознание того, как непросто далось и дается поддержание мира и спокойствия.
Наталья Ивановна также поделилась со школьниками своей самой заветной мечтой детства, когда она училась в школе: оказаться 9 Мая в то время в стране, чтобы почувствовать тот праздник и ту радость, которая была у всех, когда пришел мир. Говоря о законодательном заслоне попыткам осквернить Великую Победу, Наталья Кочанова отметила несколько важных вещей.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Кто бы мог подумать, что нам придется принимать такие законы – о недопущении реабилитации нацизма, о геноциде белорусского народа. Через столько лет после войны мы вынуждены были принимать эти законы, потому что вот она – поднимается волна, когда пытаются перекроить, оболгать, осквернить эту победу.
Мы и дальше будем принимать все меры для того, чтобы сохранить эту память. А те люди, которые пытаются ее исказить, фальсифицировать, навязать другие ценности, должны нести за это ответственность, причем самую серьезную ответственность, потому что это предательство по отношению к тем людям, которые погибли во имя этой победы, во имя того, чтобы мы сегодня жили в такой стране. Это предательство по отношению к ним, и мы не имеем права этого допустить.
Никита Рачиловский:
Спикер также напомнила, что 9 мая помимо Дня Победы в нашей стране отмечается еще и день Государственного герба.
Наталья Кочанова:
Есть государственные символы, которые олицетворяют твою страну, и единение именно в этом – тогда, когда ты рядом со своим флагом, когда ты исполняешь гимн своей страны, когда у тебя мурашки по коже от того, что мы вместе исполняем гимн. Вы знаете, это дорогого стоит. День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь, который мы отмечаем, – праздник символов нашей страны, которые мы должны беречь. Под знаменами люди шли в бой, погибали, и этими символами мы должны гордиться.
Эти символы должны быть всегда не просто с нами, а в наших сердцах. И горько, когда ты видишь, что где-то маленький флажок, который продается сегодня как символ нашего знамени, может валяться под ногами. Вот этого быть не должно. Потому что это наша страна, наша история. Это все то, о чем мы тут говорим сегодня, – о сохранении нашей исторической памяти. Поэтому, на мой взгляд, символично, что эти праздники проходят практически одновременно с днем Великой Победы. Потому что это неразделимо. И мы должны чтить, уважать и ценить наши государственные символы.
Никита Рачиловский:
Мультимедийный проект «Совет Республики помнит», который стартовал 16 апреля, активно осуществляет свою деятельность. Члены Совета Республики делятся воспоминаниями о своих родственниках и близких людях, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. А также рассказывают о работе, связанной с вопросами сохранения и увековечивания исторической памяти, с реконструкцией мемориалов и памятных мест, организацией встреч с участниками Великой Отечественной войны, трудовыми коллективами и молодым поколением.
Об этом нужно говорить, это нужно показывать, ведь это наша страна, наши люди, наши герои. Сохранение памяти о Великом подвиге Советского народа, это не только элемент истории, это часть нашей культуры, без которой настоящим белорусом нельзя являться. Наши предки хотели спокойно встретить старость, вырастить детей, но этого не случилось, они молодые ушли на войну и отдали свои жизни ради того, чтобы мы достойно встретили свою старость и вырастили своих детей, мы должны быть достойны подвига наших великих предков и защищать память о них.
С Днем Победы! Желаем вам мира, добра и благополучия. С вами был «Сенат» и я, Никита Рачиловский, до скорых встреч!