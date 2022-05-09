Курс молодого бойца, но вместо патронов – шишки. Как на Детской ЖД отмечают 9 Мая?

Новости Беларуси. Стальные магистрали в военное время были одними из самых важных путей сообщения. В том числе для эвакуации. Только за три первых месяца Великой Отечественной по железной дороге было вывезено больше 18 миллионов человек. День Победы отмечает и детская «железка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В праздничный день запланировано 15 рейсов. Первый состав отправился уже в 11:00. В унисон гудку звучали военные песни местной агитбригады – к 9 Мая целый вагон на Детской железной дороге назначили музыкальным. Этот сюрприз пассажиры встретили особенно тепло.

С пассажирами мы поем, рассказываем стихи, принимаем песни на заказ. Пассажирам нравится. Пытаемся как-то с ними взаимодействовать, чтобы их путешествие стало интереснее

Сегодня самые популярные песни на детской «железке»: «Катюша», «День Победы», а также «Нам нужна одна победа» из кинофильма «Белорусский вокзал». В местной агитбригаде – юные железнодорожники-активисты. В компании музыкального руководителя и гармони они делают праздник исторически точным и по-настоящему трогательным. Каждый поезд сегодня делает остановку в сосновом бору, где можно пройти курс молодого бойца. К счастью, вместо патронов – шишки.