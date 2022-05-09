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Курс молодого бойца, но вместо патронов – шишки. Как на Детской ЖД отмечают 9 Мая?

09 мая 2022 13:19
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Новости Беларуси. Стальные магистрали в военное время были одними из самых важных путей сообщения. В том числе для эвакуации. Только за три первых месяца Великой Отечественной по железной дороге было вывезено больше 18 миллионов человек. День Победы отмечает и детская «железка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курс молодого бойца, но вместо патронов – шишки. Как на Детской ЖД отмечают 9 Мая?-1

В праздничный день запланировано 15 рейсов. Первый состав отправился уже в 11:00. В унисон гудку звучали военные песни местной агитбригады – к 9 Мая целый вагон на Детской железной дороге назначили музыкальным. Этот сюрприз пассажиры встретили особенно тепло.

Курс молодого бойца, но вместо патронов – шишки. Как на Детской ЖД отмечают 9 Мая?-4

С пассажирами мы поем, рассказываем стихи, принимаем песни на заказ. Пассажирам нравится. Пытаемся как-то с ними взаимодействовать, чтобы их путешествие стало интереснее

Курс молодого бойца, но вместо патронов – шишки. Как на Детской ЖД отмечают 9 Мая?-7

Сегодня самые популярные песни на детской «железке»: «Катюша», «День Победы», а также «Нам нужна одна победа» из кинофильма «Белорусский вокзал». В местной агитбригаде – юные железнодорожники-активисты. В компании музыкального руководителя и гармони они делают праздник исторически точным и по-настоящему трогательным. Каждый поезд сегодня делает остановку в сосновом бору, где можно пройти курс молодого бойца. К счастью, вместо патронов – шишки.

Курс молодого бойца, но вместо патронов – шишки. Как на Детской ЖД отмечают 9 Мая?-10

Светлана Марутко, заместитель начальника Детской железной дороги:
Детская железная дорога помогает людям вернуться в свое прошлое, почувствовать себя детьми и стать немножко добрее. Отметить этот праздник с хорошим настроением.

Курс молодого бойца, но вместо патронов – шишки. Как на Детской ЖД отмечают 9 Мая?-13

9 Мая отмечают по всей стране. К слову, первый парад Победы прошел в Москве в июне 1945-го. И, кроме слез радости, запомнился салютом, как тогда говорили, невиданного размаха. Это были 30 залпов из тысячи орудий.

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# Великая Отечественная война # общество # Светлана Марутко # Фотофакт

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