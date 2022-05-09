«Секрет очень простой – это семья». Председатель Минского городского Совета депутатов о памяти подвига предков

В 2022 году Беларусь отметит 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Оккупация нашей столицы длилась 1100 дней и ночей. За это время большой город превратился в руины. В историческом центре уцелело только 70 домов, а из 250 тысяч довоенного населения в живых осталось только 50 тысяч. Что стоит за страшными цифрами и фактами? Можно ли оцифровать память? Какие они, герои наших семей? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Секрет очень простой – это семья. Есть интернет – нет интернета, но то, что нам наши родители, наши деды передавали, хранится у нас в голове, и мы тоже это передаем своим детям. И сохранение возможности передачи той смысловой нагрузки, которую мы получили от прямых участников военных действий, дорогого стоит, и мы должны это сохранить. Конечно же, только дома, только рассматривая семейные альбомы, где наши бабушки с красивыми прическами и дедушки в орденах, – только так мы можем передать не только суть и составляющую, к чему мы стремимся, но еще и какие-то эмоциональные моменты. Рассказывая те истории, которые рассказывали в моей семье, мой дед, я точно так же, с такими же эмоциями пытаюсь передавать своим детям. Эмоциональное составляющее в передаче этой составляющей многого стоит. Если у кого-то живы ветераны, то просто садиться и переписывать каждое слово в тетрадочку, которую потом бережно хранить долгие годы.

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