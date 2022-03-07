«Министр здравоохранения Танзании». Кем ещё работают выпускники белорусского медуниверситета?

Новейшие технологии, привлекательные цены на обучение и высокий уровень знаний. О том, как развивается отечественное образование и каково иностранцам учиться в Беларуси, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Они [иностранные студенты – прим. ред.] получили образование. Но они остаются работать в Беларуси по полученной профессии или с этими знаниями уезжают на родину и работают там? Или связь прерывается и вы уже не контролируете?

Василий Руденок, проректор по международным связям Белорусского государственного медицинского университета:

Нет, мы все контролируем. В Белорусском государственном медицинском университете уже на протяжении не одного десятка лет действует Ассоциация иностранных выпускников, как и в других университетах. Я буду говорить только за свой университет. У нас с 1970-х годов 3,5 тысячи выпускников по всему миру. Это наши рекламные агенты. Многие внуки и даже правнуки учатся у нас в университете. Безусловно, это хорошее подспорье. Наталья Надольская:

Так уезжают или остаются работать здесь? Василий Руденок:

Белорусские девушки очень красивы. Наталья Надольская:

Остаются?

Василий Руденок:

Те, которые находят свою половинку здесь, остаются и у нас работают. Работают в клиниках, поликлиниках, по всей Беларуси иностранные выпускники. Мы поддерживаем с ними контакты. Это хорошие доктора, хорошие ребята. Образовательный стандарт един, как для иностранцев, так и для белорусов. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

То есть женщины способны удержать в стране интеллектуальный и профессиональный запас, кадры? Василий Руденок:

Еще как! Екатерина Забенько:

Ребята, скажите, планируете возвращаться на родину, после того, как получите здесь образование или, может быть, тут практику пройдете? А вдруг и останетесь? Или еще не приняли такого решения?

Мэн Сяо, студент 4-го курса факультета журналистики БГУ:

Я думаю, что после получения диплома, я вернусь в Китай. Мои родители думают, что лучше вернуться в домой, потому что очень далеко. Туда уже три года не вернуться. Екатерина Забенько:

Приезжать будете в Беларусь потом к своим друзьям? Все-таки, наверное, многое будет связывать со страной. Мэн Сяо:

Конечно, да.