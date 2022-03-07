«Министр здравоохранения Танзании». Кем ещё работают выпускники белорусского медуниверситета?
Новейшие технологии, привлекательные цены на обучение и высокий уровень знаний. О том, как развивается отечественное образование и каково иностранцам учиться в Беларуси, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Они [иностранные студенты – прим. ред.] получили образование. Но они остаются работать в Беларуси по полученной профессии или с этими знаниями уезжают на родину и работают там? Или связь прерывается и вы уже не контролируете?
Василий Руденок, проректор по международным связям Белорусского государственного медицинского университета:
Нет, мы все контролируем. В Белорусском государственном медицинском университете уже на протяжении не одного десятка лет действует Ассоциация иностранных выпускников, как и в других университетах. Я буду говорить только за свой университет. У нас с 1970-х годов 3,5 тысячи выпускников по всему миру. Это наши рекламные агенты. Многие внуки и даже правнуки учатся у нас в университете. Безусловно, это хорошее подспорье.
Наталья Надольская:
Так уезжают или остаются работать здесь?
Василий Руденок:
Белорусские девушки очень красивы.
Наталья Надольская:
Остаются?
Василий Руденок:
Те, которые находят свою половинку здесь, остаются и у нас работают. Работают в клиниках, поликлиниках, по всей Беларуси иностранные выпускники. Мы поддерживаем с ними контакты. Это хорошие доктора, хорошие ребята. Образовательный стандарт един, как для иностранцев, так и для белорусов.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
То есть женщины способны удержать в стране интеллектуальный и профессиональный запас, кадры?
Василий Руденок:
Еще как!
Екатерина Забенько:
Ребята, скажите, планируете возвращаться на родину, после того, как получите здесь образование или, может быть, тут практику пройдете? А вдруг и останетесь? Или еще не приняли такого решения?
Мэн Сяо, студент 4-го курса факультета журналистики БГУ:
Я думаю, что после получения диплома, я вернусь в Китай. Мои родители думают, что лучше вернуться в домой, потому что очень далеко. Туда уже три года не вернуться.
Екатерина Забенько:
Приезжать будете в Беларусь потом к своим друзьям? Все-таки, наверное, многое будет связывать со страной.
Мэн Сяо:
Конечно, да.
Василий Руденок:
Я еще хочу дополнить. Последипломное образование – тоже остаются наши выпускники. В медицинском образовании у нас есть повышение профессиональной подготовки и клиническая ординатура – это от двух до пяти лет, в зависимости от требований медицинского совета. Ну и, конечно, аспирантура, докторантура.
У нас учатся дети наших индийских выпускников прошлых лет, еще советского времени. Кстати, один из выпускников 30-летней давности открыл в Дели клинику и назвал ее «Минск». У нас среди выпускников есть министр здравоохранения Танзании, например. У нас есть руководители крупных клиник, университетских клиник в Соединенных Штатах Америки, например, в Германии, владельцы клиник частных крупнейших. Дети, внуки и даже правнуки уже обучаются в Белорусском госмедуниверситете.
«Вообще не понимают, что им говорит преподаватель». Трудно ли иностранным студентам учиться в белорусских вузах – подробнее здесь.