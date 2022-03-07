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«Мужчины покупают цветы и радуют девушек». Сколько в Минске стоят букеты перед 8 Марта?

07 марта 2022 15:05
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются большие выходные и им сопутствует весенне-цветочное настроение. За день до 8 Марта только в Минске открыто более 200 площадок для продажи букетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мужчины покупают цветы и радуют девушек». Сколько в Минске стоят букеты перед 8 Марта?-1

В месте, где наблюдается самая большая концентрация торговцев цветами, у станции метро «Площадь Ленина», бойкая торговля идет уже не первый день. А мужчины в преддверии праздника не скупятся на цветы поздравления. 

«Мужчины покупают цветы и радуют девушек». Сколько в Минске стоят букеты перед 8 Марта?-4

– По чем продаете в этом сезоне ваши цветочки?
– Цветы разные, от 2 рублей до 3 рублей.
– А чаще женщины покупают или мужчины?
– У нас – мужчины. Может, в других палатках женщины, но у нас в основном мужчины.

«Мужчины покупают цветы и радуют девушек». Сколько в Минске стоят букеты перед 8 Марта?-7

Мужчины покупают цветы и радуют девушек.

«Мужчины покупают цветы и радуют девушек». Сколько в Минске стоят букеты перед 8 Марта?-10

Я желаю женщинам только мира, добра, всего самого наилучшего. Всего того, что они сами себе пожелают.

Масштабные цветочные ряды также развернулись на Комаровском рынке. К слову, цветов точно уж хватит всем. Например, Минский парниковый тепличный комбинат к 8 Марта поставил в магазины столицы более 140 тысяч тюльпанов.

# 8 Марта # общество # Фотофакт

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