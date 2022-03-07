«Его ещё называют креветочным». Рассказываем, где находится уникальное Белое озеро

– Мы приехали на Белое озеро. У нас выключилось все оборудование из-за того, что сейчас -15. Нос уже красный, губы уже потрескались, но мы все равно хотим посмотреть эту достопримечательность, потому что здесь, говорят, водятся креветки.

– Да. На самом деле, это удивительный факт. Его еще называют креветочным озером, потому что в 1982 году сюда из Московской области завезли креветки дальневосточные. И они здесь прижились почему? Потому что озеро соединено с Березовской ГРЭС, и оно служит охладителем для электростанции, поэтому вода здесь никогда не замерзает, даже в лютые морозы.