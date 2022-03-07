«Его ещё называют креветочным». Рассказываем, где находится уникальное Белое озеро
Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
Окончательно проснувшись, мы отправились на пляж. Решили полюбоваться зимним видом озера Белое. Озеро является широко освоенным объектом. На его берегах расположено несколько санаториев и баз отдыха, шале и агроусадьба. Также разрешено любительское рыболовство, правда, платно.
– Мы приехали на Белое озеро. У нас выключилось все оборудование из-за того, что сейчас -15. Нос уже красный, губы уже потрескались, но мы все равно хотим посмотреть эту достопримечательность, потому что здесь, говорят, водятся креветки.
– Да. На самом деле, это удивительный факт. Его еще называют креветочным озером, потому что в 1982 году сюда из Московской области завезли креветки дальневосточные. И они здесь прижились почему? Потому что озеро соединено с Березовской ГРЭС, и оно служит охладителем для электростанции, поэтому вода здесь никогда не замерзает, даже в лютые морозы.
– Здесь вы можете видеть лед. А там уже – просто вода.
– И креветкам это очень нравится. И хотелось бы побывать здесь летом и поплавать в этом тепленьком озере.
– Поваляться на песке и погладить креветок.
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