8 гектаров в окружении заповедного леса. Посмотрите, в каком необычном отеле можно остановиться около Бреста

Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

От Бреста до пункта, где мы решили провести ночь, – всего 38 километров. По времени это занимает не более 40 минут. Шале Гринвуд. Остановиться в этом потрясающем по своей красоте и инфраструктуре месте мы решили неслучайно. Тут находится популярнейшее Белое озеро, но о нем чуть позже. Так как мы путешествуем в зимнее время, на улице быстро темнеет. Несмотря на то, что мы добрались туда к 6 вечера, на улице уже было ощущение полной ночи. Нас приятно встретили, проконсультировали и быстро заселили.

Этот комплекс занимает восемь гектаров в окружении хвойных ароматов заповедного леса и кристально чистых озер. Тут идеально можно провести не только медовый месяц, но и любое семейное торжество, корпоратив и просто полезный для здоровья и души выходной или даже отпуск. Стоимость проживания – от 120 белорусских рублей.

Весь отель построен в скандинавском стиле из натурального бруса при участии известного литовского архитектора. С террас каждого из 22 номеров открывается неповторимый лесной пейзаж. Номера оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания. Современный интерьер, ортопедические матрасы, гипоаллергенные подушки, одеяло из лебяжьего пуха, все белье из стопроцентного хлопка, WI-Fi и много чего еще.

Поначалу мы планировали спать, но какой медовый месяц без прекрасного ужина? Так что Валера все взял в свои руки. Мы немного отдохнули и проследовали в ресторан. Меню ресторана создавалось под руководством известного итальянского шеф-повара Алессио Моизе при участии лучших поваров Беларуси.

Блюда сочетают в себе традиции итальянской и, конечно же, национальной кухни нашей страны. Александра себе заказала лосось с соусом терияки и чесночным шпинатом, а я – оленину с брусничным соусом. Оленина была интересной, но, видимо, это не мое блюдо. А вот лосось с соусом терияки и чесночным шпинатом – это, конечно, волшебство.

Нежнейший лосось, который тает во рту, заслуживает от меня крепкой десятки, а вот оленина – тоже не мое блюдо, поэтому ей я ставлю, пожалуй, восьмерку. Если вы любите дичь, я уверена, что вам понравится.

В общем, эта локация включает в себя современный эко-отель, отличный ресторан, уютный лаунж, современный конференц-зал и песчаный пляж на берегу озера Белое, куда мы и планировали направиться после завтрака.

Конечно, приятный бонус – это завтрак по типу шведского стола, который, кстати, включен в стоимость проживания. Тут даже самый требовательный гость найдет еду на свой вкус. А выпечка… Думаю, женская половина меня поймет. Идеальное утро.

Позавтракать мы решили не в самом зале, а в лаунж-зоне. Это уединенное место с оборудованной террасой. На удобных диванах можно отдохнуть, наслаждаясь просмотром спортивных событий, фильмов, играми или устроить караоке. Через панорамные окна открывается прекрасный вид на окрестный лес. Все помещение уютно разделено на зону отдыха, деловую зону, кухню и просторную террасу.

Нагулявшись и окончательно замерзнув, мы решили посетить на месте проживания банный комплекс. Достаточно просторная и удобная комната отдыха с большим столом, телевизором и чаем. Но самое классное – это терраса с видом на лесной пейзаж, комфортными креслами-мешками, наполненными сеном. Дело в том, что тепло и аромат успокоительных трав как ничто другое расслабляет нервную систему, устраняет все зажимы, избавляет мышцы от тонуса.

В нашем распоряжении оказалась турецкая парная, или, как ее еще называют, хамам. Принято считать – усовершенствованный аналог римских терм. В результате каждое посещение превращается в настоящий ритуал, что неудивительно, учитывая богатую историю восточных парных. Кстати, первые хамамы появились во времена Османской империи, а предназначались они не только для очищения тела и расслабления, но и для деловых встреч и бесед.